Молодую мать-кукушку из Петербурга арестовали на два месяца

20-летнюю мать-кукушку Диану Садовникову, которая бросила в съемном доме в Красносельском районе Петербурга новорожденную дочь и просто ушла, арестовали на два месяца. Крик младенца 21 мая услышали случайно, благодаря этому малышку и спасли от голодной смерти. На нерадивую мать, которую нашли в подъезде нетрезвой и под наркотиками, завели уголовное дело по факту покушения на убийство.

Отец полугодовалой малышки, 28-летний Роман Куприянов, на свободе: за попытку избавиться от собственной дочери ему, похоже, ничего не грозит, ведь молодые люди в гражданском браке, а у дочки даже свидетельства о рождении не было. Брошенная кроха – их четвертый совместный ребенок. Предыдущих трех – двух мальчиков и девочку – у беспечной мамы забрали в апреле.

Роман, по словам родственников Дианы, не заботился о детяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Старшему сыну три годика. Им Диана забеременела в восьмом классе. С тех пор в школе ее не видели.

– Диана была такой уже в пятом классе, а потом все пошло по нарастающей: безобразное поведение на уроке, отсутствие желания учиться, срывы занятий, домашнее задание приносила, только если списала, а вызывать ее к доске вообще было бесполезно, – рассказывает бывшая учительница Дианы Елена Аркадьевна. – Я преподавала в ее классе два года, а потом периодически замещала. И это был сущий кошмар.

Чтобы мотивировать девочку учиться, ей даже перепечатывали учебники по немецкому, которые ее мама не могла или не хотела покупать. С одноклассниками конфликтов у Дианы не было. Скорее, девочка держалась в стороне от всех. Но ее большая семья в школе была хорошо известна: «намучались и с ее сестрой, и со всей родней».

Диана лукавила в соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

– Ее 10 братьев и сестер воровали мобильники: один кидает из окошка в школьный двор – второй подбирает и уносит, – вспоминает учительница. – Дети были трудными, росли без отца (кажется, его убили). А матери было явно не до них: в школу не ходила, на вызовы и замечания в дневнике не реагировала, телефонную трубку не брала. Мы просто не могли с ней связаться. Даже домой приходили, но дверь никто не открывал.

Мама Дианы, Ирина, стала героиней публикаций СМИ в 2011 году. Тогда общественность решала, что делать с ее большой проблемной семьей. Женщина обратилась за помощью к детскому омбудсмену. Диане было 12, ее даже на какое-то время поместили в детдом. Но затем и ее, и братьев и сестер вернули домой. Уж слишком дети скучали по маме.

– Я и сама, если честно, тогда подумала: «Бедная семья!». Работала в школе первый год. А потом увидела, что все наоборот, – вздыхает Елена. – У нас все какие-то мифические права ребенка охраняют, вступаются за такие семьи то Агапитова, то Астахов. Но охраняют от кого? От учителей? От жизни? А нужно ли? Действовать надо было еще тогда, в пятом классе. А потом такие истории и получаются… Сестру, что училась с Дианой, вытащили: она окончила девять классов, сейчас учится то ли в техникуме, то ли в колледже. А сама Диана…

Мать Дианы Ирина судилась за своих 10 детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Одна из сестер многодетной «кукушки» ранее рассказывала «Комсомолке», что «это мамин «успех», что Диана стала разгульная» и что, едва Диане исполнилось 18, как ее выгнали из дома.

Ненужную четвертую дочку Дианы доставили в дом малютки. Ее мама пробудет под стражей до 22 июля.