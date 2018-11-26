От кургана до «кубиков»: В Петербурге объявили конкурс на проектирование скандального музея блокады

Конкурс на проектирование нового музея обороны и блокады Ленинграда объявлен. Сами блокадники выступают против и напоминают о существующем музее на Соляном. А специалисты предлагают «не ломать, что строится».

УСПЕТЬ К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Построить новый Музей блокады Ленинграда планировали еще к шестидесятилетию Победы. Его хотели возвести в Московском парке Победы со стороны улицы Гагарина – на том месте, где сейчас стоит парк аттракционов. В 2003-ем президент поручил городским властям, РПЦ и общественникам построить за внебюджетные средства храм-памятник и музей боевой славы. Срок – два года.

Почему здесь? Парк Победы называют одним из самых больших воинских захоронений Великой Отечественной: в годы войны здесь работал кирпичный завод, который в блокадные дни превратился в крематорий. По разным данным, на заводе сожгли от ста до миллиона погибших. Прах ссыпали в карьеры, из которых до войны добывали песок и глину.

В октябре 1945-го на месте завода заложили парк. Карьеры затопили и сделали прудами.

– Каждый кустик и каждое дерево этого большого парка растет на почве, смешанной с человеческим пеплом, – рассказывает краевед, ребенок блокады Тамара Денисенко. – Пепел так и не осел на дно прудов: прошлым летом два военных водолаза в отставке спустились в водоемы и увидели, что он стоит столбами…

К шестидесятилетию Победы, увы, построили только храм: на музей не хватило средств. Но идею о блокадной экспозиции в парке Победы не оставили, под нею подписались около 1 200 блокадников и их потомков. В течение десятилетия город обещал возвести там здание нового музея. Так, в 2014-ом экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказывал о будущем музее в парке Победы в ходе официального визита в Беларусь.

ШАБЛОННАЯ ИСТОРИЯ

Но настал 2017-ый, и утвердили другое место – мыс у излучины Невы близ Смольного монастыря, на месте горемычного Орловского тоннеля.

– Участок 1,73 гектара расположен внутри петли левобережной развязки будущего Орловского тоннеля, который свяжет правый и левый берег Невы, – сообщал тогда Комитет по градостроительству и архитектуре.

Город решил, что просто нового музея мало: нужен музейно-выставочный комплекс с парком, НИИ, архивом, библиотекой и фондохранилищем.

Что именно выставят в музее, пока не решено. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

– Идея создания музейно-выставочного комплекса связана с необходимостью переосмыслить то, что сучилось в 1941-1945 годах, и адекватно транслировать это в мир, чего мы сейчас сделать не можем: наши знания о блокаде поддерживаются усилиями отдельных энтузиастов, – отметил доктор исторических наук, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин. – С 1991-го в научный оборот ввели огромное количество материалов, документов, у населения возникло желание поделиться тем, что осталось от предков. Все это нужно аккумулировать, обрабатывать и развивать.

Создавать новый музей поручили компании «Центр выставочных и музейных проектов», в прошлом – ГУП «Служба времени», который отвечал за ремонт городских часов. Организация на сто процентов принадлежит Смольному.

– Мы не говорим о формальном подчинении существующих музеев новому и не претендуем на это, – объяснила заместитель гендиректора «Центра выставочных и музейных проектов» Милена Третьякова. – Но более 120 выставок и экспозиций в городе рассказывают о блокаде, и практически все – очень краткую шаблонную историю. У нас нет современной экспозиции, по качеству и масштабу достойной блокады. Нет центра, где целенаправленно и планомерно собирались и хранились бы материалы. Нет координационного информационного центра. Нет методического центра для работы с педагогами и информационного центра, транслирующего знания.

ТОЛЬКО У НАС

Летом 2017-го провели закрытый международный конкурс на концепцию нового музея. Итоги закрытого конкурса собирались подвести ко Дню памяти жертв блокады, 8 сентября. В состязании участвовали девять архитектурных бюро и мастерских. В итоге жюри, возглавляемое губернатором, выбрало четырех финалистов – три петербургских и одно финское бюро. Выставку в Манеже продлили еще на месяц, а победителя определили открытым голосованием.

Лучший проект выбирали на выставке в Манеже. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

Лучшим стал проект «Студии 44» Никиты Явейна. Он включил в себя научно-исследовательский центр, культурно-образовательный центр, музейный центр с постоянными и временными экспозициями, позже добавили театрально-концертный центр со сценой у Невы. Рядом запланировали парк с огородами и выставку военной техники под открытым небом.

– Это и обгоревшие остатки домов, и город сопротивляющийся, вырывающийся: дома будто встали плечом к плечу и деформировались под влиянием внешней силы, – объяснил Никита Явейн. – Мы использовали и образ кургана, и образ города дворов-колодцев. Каждая башня – некий аспект жизни в блокадном городе, в нем планируют представить некую свою тему: например, «Блокадный дом», «Блокадный двор», «Производственная жизнь», «Искусство» и так далее. Под «городом» будет фондохранилище, а по его периметру – образовательный центр, институт памяти, администрация и технические помещения.

Частью парка станут огороды. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Посетителям предложат несколько «уровней погружения» и маршрутов, построенных одновременно по хронологии, событийности и историческим персонам. Основной маршрут включит главные темы Ленинградской битвы и жизни блокадного города. При этом «можно на входе выбрать историю мальчика и пройти всю войну его путем, выйдя к Победе» – в памятную рощу на крыше.

В центре музея расположат макет, на котором можно будет день за днем проследить, как менялся город под ударом снарядов. Отдельный зал посвятят экономике войны. Будет и зона с возрастной пометкой, там расскажут о медицинских аспектах блокады, девиантном поведении и каннибализме.

Комплекс будет состоять из подземных простанств и надземных башен. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

– Впервые в Ленинграде и Петербурге появится отдельная экспозиция о блокаде для детей, – добавила Милена Третьякова. – И, что не делалось никогда, мы покажем образ врага – политических деятелей и высшее военное руководство Германии, США, Великобритании, Финляндии. 1944 годом не ограничимся: продемонстрируем историю памяти о блокаде до сегодняшних дней. Используем все виды музейных решений: инсталляции, интерактив, инфографику.

ПОДПОРНАЯ СТЕНА

Когда построят блокадный комплекс, неизвестно: глава «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин пояснил, что «все сроки убрали», но проектирование должно завершиться к середине следующего года. Ранее, на церемонии закладки музея 8 сентября, губернатор Полтавченко обещал, что комплекс откроется в сентябре 2019-го, в год 75-летия полного снятия блокады.

Проектирование и изыскания, конкурс на которые объявили 23 ноября, обойдутся примерно в 346 миллионов рублей. На работы дадут 250 дней. По прикидкам архитекторов, на строительство сооружения, наполовину погруженного под землю, нужно не меньше шести миллиардов рублей. По словам Важенина, проект «имеет поддержку в федеральном центре».

Закладной камень установили 8 сентября. Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре

По музею на берегу Невы уже провели следующие конкурсы: разработка сюжета и сценария экспозиции – 0,2 миллиона рублей; издание книги по итогам закрытого конкурса – 0,7 миллиона; эскизное решение постоянной экспозиции и зоны временных выставок – 3,6 миллиона; церемония установки закладного камня – 0,3 миллиона; сбор информации для будущей базы данных комплекса – 5 миллионов; социологическое исследование на выставке проектов – 0,2 миллиона; поставка и внедрение автоматизированной музейно– информационной системы – 1,4 миллиона.

За год проект концепции «Студии 44» изменился: блокадный музей вписали в кольцо Орловского тоннеля не только фигурально, но и технически. А потому изменились подъездные пути и место автостоянки.

– Совместно с институтом, который разрабатывает тоннель, мы разработали проект организации строительства тоннеля, – пояснил Никита Явейн. – Фактически мы являемся подпорной стеной на время строительства тоннеля открытым способом. Остается одна серьезная проблема – функционирование музея на время его строительства.

УДАР ВРАСТОПЫРКУ

Но на деле спорных моментов масса. Критикую за VIP-зону площадью 2 250 квадратных метров (350 квадратов займет ресторан, еще двести – конференц-зал), которая, судя по документам конкурса на проектирование, никуда не делась. При этом на презентации «практически готового» проекта 14 ноября Сергей Важенин подчеркнул: «нас критиковали за вип-залы – сегодня этого уже нет».

Критикую за место, добраться куда на общественном транспорте будет непросто.

– Как можно эти «кубики» Явейна строить рядом с архитектурным памятником – комплексом Новодевичьего монастыря? – недоумевает Тамара Денисенко.

Критикуют само архитектурное решение. По мнению историка и краеведа Льва Лурье, не стоило делить блокаду на башни и подтемы, ведь главным остается одно – человеческие страдания.

За год концепция музея поменялась. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

– Это некая схема отдельных зданий, и непонятно, что будет делать несчастный школьник или турист: сначала посмотрит, как работали школы в годы блокады, потом – чем занимались ленинградские огородники, следом – про Таню Савичеву? – рассуждает Лурье. – Это какой-то удар врастопырку, несжатым кулаком.

Сомнение вызывает и содержание будущего музея, претендующего на титул главного блокадного в городе. По словам Третьяковой, в новых стенах разместят «собственную коллекцию, которую мы сейчас активно собираем». За последние четыре месяца Центр проектов собрал около восьмисот предметов, два десятка воспоминаний, шесть новых блокадных дневников. Основой экспозиции станут частные коллекции, предоставленные на время. Сотрудничать планируют и с государственными музеями.

Упор сделают на современные музейные методы. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

– Что они собираются хранить, непонятно, – рассуждает Лурье. – Им же не передадут блокадные архивы из Подольска. Домовые книги лежат в одном архиве, сведения о раненых – в другом, о погибших – в третьем, о решениях городских властей – в четвертом. Неужели это возможно объединить в одном месте? Мне кажется это страшно нереалистичным. Конечно, институт по изучению блокады, наверно, необходим. Но для него достаточно снять офисное помещение из пяти комнат.

Если выставлять в музее действительно окажется нечего, то упор останется делать на мультимедийность.

БОРОТЬСЯ, ПОКА ЖИВЫ

Среди противников музея в Орловском «кольце» выделились две группы. Первая выступает за Парк Победы.

– Видимо, на том месте, где много лет назад должен был появиться музей, уже наметили строительство отелей к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, – опасается Тамара Денисенко.

– Московский парк Победы – памятник федерального значения, поэтому любое строительство, за исключением поддержания его элементов, запрещено, – парирует первый зампред Комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов.

Основной музейный маршрут венчает роща памяти. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Вторая группа ратует за расширение существующего Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, созданного ленинградцами после войны. Этот музей как раз закрыли этим летом. На ремонт. Завершить починку обещали уже в январе, правда, по словам блокадников, работы там начались лишь в октябре. Проблема музея – недостаток площадей на фоне обилия экспонатов.

– Нужно передать музею часть Соляного городка, которую заняло Минобороны, – предлагает блокадник, в прошлом заместитель мэра Петербурга по культуре и председатель Комитета по культуре Владимир Яковлев.

Соседка нынешнего музея – экспериментальная база филиала №26 Центрального НИИ – «дочки» «Оборонстроя», входящего в «Оборонсервис».

– Проект музейного комплекса на Смольной набережной нас не устраивает, – поделились с «Комсомолкой» в общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». – К тому же, зачем тратить миллиарды на новые здания, когда можно убрать военных и расширить музей на Соляном? Ремонт ремонтом, но дополнительных помещений ему не дают. А это самое главное. Вот где борьба. И мы будем бороться дальше. Пока мы живы.

Один из символов - дворы-колодцы. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

Музей на Соляном, по мнению Лурье, – музей районного уровня, а потому строить новый нужно непременно. Тем более что деньги уже запланировали.

– Куда бы мы ни перенесли музей, везде будут положительные и отрицательные отзывы, – отмечает Сергей Важенин. – Город очень плотно застроен. Мы можем заморозить весь проект одними разговорами. Не надо ломать то, что строится.

– Любое действие власти можно трактовать, – рассуждает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. – Поддерживают сельское хозяйство – не заботятся о новых технологиях. Поддерживают художников – занимаются умозрительными проектами. Занимаются трубами – не думают о прекрасном. Хулители будут всегда.