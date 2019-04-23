Вместо «судебного квартала» на берегу Малой Невы появится арт-парк

Маршрут Владимира Путина, который 23 апреля приехал в Петербург с рабочим визитом, прошел по набережной Малой Невы. Еще недавно здесь, на проспекте Добролюбова, собирались строить «судебный квартал». Но Фемиду вытеснили балет и зелень: решено отдать территорию под арт-парк.

ДОСТОЙНО МИРОВЫХ СТОЛИЦ

Толки о том, чем занять пространство у Биржевого моста, ходили больше века. Наконец, пустующий квартал решили отдать под комплекс зданий Верховного суда площадь 77 тысяч квадратных метров и Дворец танцев Бориса Эйфмана.

Вот только одобрения у горожан «судебный квартал» не вызвал. Оно и понятно: место находится в самом сердце города, рядом – Петропавловка и Стрелка Васильевского острова. На вчерашнем заседании правительства врио губернатора Петербурга Александр Беглов вскользь заметил, что мнением жителей, похоже, вообще не интересовались: соцопросы показали, что две трети петербуржцев хотят видеть на берегу Малой Невы не бетонные коробки, а парк. И градоначальник предложил президенту к ним прислушаться.

Президент идею поддержал. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сегодня вместе с градоначальником в «квартале раздора» побывал Владимир Путин и идею обустройства парка поддержал. Прямо на стройплощадке, где уже возводят Театр Эйфмана, Беглов представил президенту проект арт-парка. По задумке, он совместит в себе зеленую зону и театрально-выставочный комплекс. Новое общественное пространство растянется на шесть гектаров, а под ним скроют подземную парковку на полторы тысячи машиномест (это позволит улучшить транспортную ситуацию в районе) и подземный переход через площадь Академика Лихачева на Мытнинскую набережную.

Проект «судебного квартала». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Проект арт-парка. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Проект предполагает строительство многоуровневого комплекса, верхушку которого займут деревья, кустарники и газоны. Здесь можно было бы разместить несколько театральных и концертных залов, лекционный зал, помещения лабораторий и мастерских, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер. Одновременно в арт-парке смогут проходить десятки мероприятий. Но все детали будущего центра притяжения сначала обсудят с жителями.

Парк совместит в себе зеленую зону и театрально-выставочный комплекс. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Впечатленный проектом, президент отметил, что парк будет даже «чуть получше, чем «Зарядье», с «видами, достойными мировых столиц», и добавил, что соревнование Петербурга с Москвой всегда идет на пользу.

Театральная функция никуда не исчезнет. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

– Я рад, что Дворец танца, будет включен в состав масштабного творческого проекта, – сказал Борис Эйфман. – Идея создания нового общественного пространства в самом центре культурной столицы – это оптимальное решение. Город получит новый центр притяжения для горожан и туристов. Это прекрасный подарок для всех жителей Петербурга.

ОТСТОЯТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

Но Фемиду тоже не обидят: комплекс Верховного суда планируют перенести на Смольную набережную, в «правительственный квартал, по соседству со Смольным. Под суды готовы отдать 9,5 гектара. Еще в прошлом году здесь собирались построить новый музей блокады Ленинграда, но концепция вызвала резкую критику как обычных горожан и специалистов, так и блокадников. Все сходились в том, что лучше развивать имеющийся музей в Соляном переулке, основанный самими ленинградцами сразу после снятия блокады.

За год концепция музея поменялась. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

За сохранение исторического адреса Музея обороны и блокады Ленинграда, который в то время подозрительно закрылся на реконструкцию, высказались более 80 процентов горожан. Многие блокадники боялись, что с ремонта музей так и не вернется.

К счастью, глас народа услышали и от скандальной инициативы отказались. Более того, решили расширить музей в Соляном за счет площадей Министерства обороны. Недостаток места – главная проблема музея: из 27 000 квадратных метров Соляного городка он занимает лишь 1 000, при этом фонды хранят на первых этажах ближайших жилых домов и, конечно, выставлять в таких условиях не могут. Большая часть здания отдана Центральному научно-исследовательскому институту Военно-воздушных сил и Федеральной налоговой службе.

Проект должен был быть готов к середине года. Фото: Архитектурное бюро «Студия 44»

В январе президент распорядился выделить музею 150 миллионов рублей на новую расширенную экспозицию. Минобороны согласилось освободить площади, чтобы музей смог полноценно работать.

А в начале апреля Беглов договорился с музейным сообществом, в частности с Михаилом Пиотровским, поставить Музей блокады во главе комплекса памятных мест, связанных с жизнью города в годы Великой Отечественной. Филиалы обновленного музея появятся в Доме радио на Итальянской, где в блокадзолоные годы вещало Ленинградской радио, а также на хлебозаводе «Каравай». Соглашения о создании мини-музеев могут заключить с еще 30 предприятиями, работавшими в блокаду. Есть предложение открыть филиалы музея в городах, которые помогали окруженному Ленинграду и принимали эвакуированных, и даже в странах СНГ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей ОРЕШКИН, член Градостроительного совета при Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга, член правления Союза архитекторов Петербурга:

– О том, что делать с этой территорией, говорят с момента ее появления в 1905 году, когда засыпали часть реки Ждановка, и остров стал частью Петроградской стороны. И всегда в проектах фигурировали городские пространства для отдыха, культуры, концертов, спорта. Предлагали даже дотянуть этот парк до Петропавловской крепости.

Городу очень нужна эта территория. На Петроградской стороне нет нормального парка, только у «Горьковской», но его и парком-то не назвать: зоопарк и другие постройки занимает многом места. Арт-парк воплотил бы идею архитекторов и жителей города столетней давности. Идея Театра Эйфмана тоже висела в воздухе последние лет 12. Сразу возникает аналогия с Крымским мостом, постройку которого тоже обсуждали больше века.

Я десятью руками «за». Удивился бы, если бы жители высказались против парка на Петроградской стороне, где сверхплотность построек заложена еще в позапрошлом веке и где люди гуляют в малюсеньких зеленых островках и в камне, что не очень приятно. Не в обиду «Зарядью», но это должен быть истинно петербургский парк, без эпатажных вещей и огромных затрат.

СКАЗАНО!

Елена ТИХОМИРОВА, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:

– Наконец, отстояли! Наш музей будет, и это главное. Более того, он будет курировать другие музеи. Нам уже докладывали новую концепцию размещения, Министерство обороны дало согласие освободить площади. Скорее всего, это будет происходить по частям, после нужно будет сделать ремонт и разработать экспозицию (уже есть очень интересные идеи). А после ремонта мы открываемся уже 8 сентября.