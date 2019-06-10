2019-06-10T08:34:39+03:00
Звезды

Широкая улыбка и селфи на память: Стивен Сигал с женой посетили петербургский дацан Гунзэйчойнэй

Голливудский актер поговорил с ламой буддийского храма и сделал фото с прихожанами
Петр КИБЕР
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Стивену Сигали явно понравилось в петербургском дацане. Широкую улыбку актера раньше мало кто видел. Фото: instagram.com/dazanspbСтивену Сигали явно понравилось в петербургском дацане. Широкую улыбку актера раньше мало кто видел. Фото: instagram.com/dazanspb
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Звезда боевиков, американский актер Стивен Сигал, который приехал в Северную столицу для участия в Петербургском международном экономическом форуме, не ограничился только деловой программой. Вместе со своей женой Эрдэнэтуяа Бацук он посетил буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй».

- Наш дацан сегодня посетил актёр, певец, мастер боевых искусств, многолетний последователь учения Будды Стивен Сигал, - сообщают служители в «Инстаграме» буддийского храма.

Во время визита гость пообщался с настоятелем дацана, поговорил с монахами и простыми посетителями храма, которые были немало удивлены, увидев голливудскую звезду вживую. После осмотра дацана, Стивен сигал сделал несколько селфи со служителями и прихожанами дацана. И судя по фото, на котором суровый актер широко улыбается, в петербургском буддийском храме ему очень понравилось.

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Стивен Сигал с женой сходил в дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
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Сделать фото на память с Сигалом решили все, кто был в дацане. Включая туристов и строителей. Фото: instagram.com/dazanspb

Сделать фото на память с Сигалом решили все, кто был в дацане. Включая туристов и строителей. Фото: instagram.com/dazanspb

Надо сказать, что в «Дацан Гунзэчойнэй» Сигал приехал со своей женой Эрдэнэтуяа Бацук, которая сопровождает его в поездке. Супруга актера уроженка Монголии, поэтому кроме визита в дацан, пара побывала на закрытом концерте в честь открытия Дней культуры Монголии, который прошел в Академической капелле.

Кроме обсуждения проблем «перспективы развития концепции трансгуманизма», Сигал успел посмотреть фотовыставку «Старинный и сегодняшний Улан-Батор», послушать народную монгольскую музыку в исполнении ансамбля «Морин хуур» и пообщаться с представителями бурятской и калмыцкой культур Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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