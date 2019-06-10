В подвале жилого дома для военных в Петербурге нашли 9 кг тротила

Моя дом – моя крепость? Но только не для жителей дома №24 по Новороссийской улице в Петербурге. В безопасности они теперь чувствуют себя едва ли, ведь утром 8 июня в подвале их многоквартирной 10-этажки нашли 9,4 кило взрывчатки. Обнаружили «тайник» случайно, когда меняли трубы.

Специалисты, которых ремонтники тут же вызвали, нашли в подвале, по данным «Невских Новостей», 125 тротиловых шашек, по 75 граммов каждая. Все были в хорошем состоянии и, к счастью, без детонаторов.

– Сам по себе тротил взорваться не мог, – пояснил «Комсомолке» глава общественной организации «За безопасность», старший лейтенант запаса Дмитрий Курдесов. – Но если положить взрывчатку в нужном месте, под несущие конструкции, тем более в подвале, и дать ей сдетонировать, то последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до разрушения всего здания и человеческих жертв. Увы, если знать химические формулы и физические свойства, то тротил сам по себе можно сделать из обычных компонентов, а бомбу можно собрать хоть из пачки печенья.

Вот только в подвале многоэтажки припрятали не самодельные устройства, а шашки в заводской упаковке. Мало того, жилое здание принадлежит Министерству обороны, а заправляет им военное Центральное жилищно-коммунальное управление: дом построили в 1966 году для семей военных.

– Возможно, против людей, живущих в этом здании, готовился террористический акт, – рассуждает Курдесов. – Возможно, к этому причастны сами военные. Но следствие разберется. Но, по моему мнению, тот, кто хотя бы замыслил теракт, уже не военнослужащий, а преступник.

Только за последние несколько месяцев в Петербурге разбирались (и продолжают разбираться) в деле о взрыве в Академии Можайского, в котором подозревают сапера и ветерана Чеченской войны, и о взрыве у войсковой части в Ленобласти, который якобы устроил для бывших коллег полковник в отставке: мужчина собрал бомбу в виде фонарика.

– Действительно, у военных бывают заначки с оружием, с тротиловыми шашками, – пояснил «Комсомолке» подполковник запаса ФСО Николай Полунин. – Но ведь не в таких огромных количествах! Наверняка, находка связана с военными, но установить ее хозяина и его мотивы должно следствие. Почти 10 кило шашек – это очень серьезно: последствия могли быть самыми печальными.

Шашки направили на экспертизу.

– А чтобы такого не происходило, нужно держать подвалы и чердаки под контролем, – говорит Полунин. – Они должны быть категорически закрыты на надежные замки, а то, что их не взломали, должен проверять управдом.