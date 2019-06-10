2019-06-10T15:30:14+03:00
Происшествия

В подвале жилого дома для военных в Петербурге нашли 9 кг тротила

Эксперты не исключают, что взрывоопасную «заначку» мог сделать один из жителей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сам по себе тротил взорваться не мог, но если хозяин дал ему сдетонировать, последствия могли бы быть самыми печальными.Сам по себе тротил взорваться не мог, но если хозяин дал ему сдетонировать, последствия могли бы быть самыми печальными.Фото: Александр КОЦ
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Моя дом – моя крепость? Но только не для жителей дома №24 по Новороссийской улице в Петербурге. В безопасности они теперь чувствуют себя едва ли, ведь утром 8 июня в подвале их многоквартирной 10-этажки нашли 9,4 кило взрывчатки. Обнаружили «тайник» случайно, когда меняли трубы.

Специалисты, которых ремонтники тут же вызвали, нашли в подвале, по данным «Невских Новостей», 125 тротиловых шашек, по 75 граммов каждая. Все были в хорошем состоянии и, к счастью, без детонаторов.

– Сам по себе тротил взорваться не мог, – пояснил «Комсомолке» глава общественной организации «За безопасность», старший лейтенант запаса Дмитрий Курдесов. – Но если положить взрывчатку в нужном месте, под несущие конструкции, тем более в подвале, и дать ей сдетонировать, то последствия могут быть самыми серьезными, вплоть до разрушения всего здания и человеческих жертв. Увы, если знать химические формулы и физические свойства, то тротил сам по себе можно сделать из обычных компонентов, а бомбу можно собрать хоть из пачки печенья.

Вот только в подвале многоэтажки припрятали не самодельные устройства, а шашки в заводской упаковке. Мало того, жилое здание принадлежит Министерству обороны, а заправляет им военное Центральное жилищно-коммунальное управление: дом построили в 1966 году для семей военных.

– Возможно, против людей, живущих в этом здании, готовился террористический акт, – рассуждает Курдесов. – Возможно, к этому причастны сами военные. Но следствие разберется. Но, по моему мнению, тот, кто хотя бы замыслил теракт, уже не военнослужащий, а преступник.

Только за последние несколько месяцев в Петербурге разбирались (и продолжают разбираться) в деле о взрыве в Академии Можайского, в котором подозревают сапера и ветерана Чеченской войны, и о взрыве у войсковой части в Ленобласти, который якобы устроил для бывших коллег полковник в отставке: мужчина собрал бомбу в виде фонарика.

– Действительно, у военных бывают заначки с оружием, с тротиловыми шашками, – пояснил «Комсомолке» подполковник запаса ФСО Николай Полунин. – Но ведь не в таких огромных количествах! Наверняка, находка связана с военными, но установить ее хозяина и его мотивы должно следствие. Почти 10 кило шашек – это очень серьезно: последствия могли быть самыми печальными.

Шашки направили на экспертизу.

– А чтобы такого не происходило, нужно держать подвалы и чердаки под контролем, – говорит Полунин. – Они должны быть категорически закрыты на надежные замки, а то, что их не взломали, должен проверять управдом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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