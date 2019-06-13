«Брат хотел убить меня, но я ему сказал, что люблю его»: Младшего сына хоккеиста Соколова увезли на допрос к следователям

Чудовищная трагедия произошла в доме известного российского хоккеиста, тренера СКА-1946 Максима Соколова. Вечером 13 июня стало известно о том, что убита его жена, и к расправе может быть причастен 18-летний сын спортсмена. Он, кстати, с января играет в хоккей в команде под руководством отца.

Как известно, полицию в дом Соколовых вызвали соседи, к которым прибежал перепуганный младший сын Максима Анатольевича. Тогда 15-летний парнишка еще не знал, что его мамы уже нет в живых...

Пока в громком деле разбирается полиция и следователи, стали известны некоторые подробности произошедшего. В доме Соколовых между домочадцами произошла, казалось бы, обычная ссора, после чего 18-летний молодой человек схватился за нож.

- 15-летний сын Соколова сейчас на допросе, он рассказывает, что старший брат пришел к нему в комнату и сказал, что убьет его, - сообщил КП - Петербург источник. - На что тот ему сказал: "Не надо, я же тебя люблю..."

В начале 2019 года Максим Соколов дождался дебюта своего сына в профессиональном спорте. Фото: 1946.ska.ru

Несмотря на то, что у подростка в этот момент в руках был кухонный нож, которым он минутами раньше зарезал маму, братишку он все же не тронул. Сам же 18-летний начинающий хоккеист сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Ленобласти - он получил травму во время происшествия.