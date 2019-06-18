Организаторы рассказали, как будет выглядеть сцена «Алых парусов 2019» в Санкт-Петербурге

Меньше недели остается до главного праздника выпускников «Алые паруса 2019» в Санкт-Петербурге. Город активно готовится к его проведению, многие детали держатся в секрете, ведь сюрпризы – главная «фишка» масштабного шоу «Алые паруса 2019» в Санкт-Петербурге. Однако уже известно, кто выступит на праздничном концерте. На Дворцовой площади по традиции разместится главная сцена «Алых парусов». И организаторы из года в год интригуют, как же она будет выглядеть. За несколько дней до праздника для выпускников приоткрыли завесу тайны.

Главный символ «Алых парусов» – красивейший корабль – будет не шведским, как в предыдущие годы, а российским. Само появление нового судна станет для праздника большим событием. Выпускники этого года будут прощаться со школой, любуясь кораблем с именем «Россия». И именно с новым парусником и будет связано оформление сцены.

– Сцена на Дворцовой площади является уникальным сооружением, сложным технически и организационно. В связи с появлением нового парусника, основная тематика ее оформления будет с ним связана. В этом году она будет представлять собой верфь, на которой будет строиться корабль в течение всего концерта на Дворцовой площади, – рассказал исполнительный директор ТРК «Петербург-Пятый канал» Андрей Олейник.

В течение всего шоу сцена будет трансформироваться. И основная задумка заключается в том, что все выступающие на концерте будут принимать участие в «строительстве» корабля. В итоге на глазах выпускников вырастет огромный красивый парусник.

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Проход через зоны досмотра для выпускников станет комфортнее

На «Алые паруса» ожидаются больше 33 тысяч выпускников. Конечно, проход на Дворцовую площадь в целях безопасности будет осуществляться через пункты досмотра. Их выпускники пройдут дважды. Первые пропускные пункты будут расположены в четырех местах – на Певческом мосту, Адмиралтейском проспекте, Миллионной улице и Невском проспекте. На первом этапе, кстати, будут отрывать контрольные талоны на билетах. Затем выпускники пройдут еще один пункт досмотра – непосредственно на входе на Дворцовую площадь.

Всего для прохода будут работать около 70 рамок досмотра. Учитывая опыт проведения чемпионата мира по футболу-2018, решено также сделать так называемые коридоры-змейки на предварительном досмотре гостей праздника. Таким образом преодолеть вход получится комфортнее и быстрее.

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