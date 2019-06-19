2019-06-19T14:53:51+03:00
Происшествия

Генпрокуратура рассказала, сколько заплатили смертнику Джалилову за теракт в метро Петербурга

По версии следствия, финансирование велось из Турции
Дмитрий ЛЫКОВ
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На скамье подсудимых остаются 11 человек.На скамье подсудимых остаются 11 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге третий месяц продолжаются слушания по уголовному делу о теракте в метро. 3 апреля 2017 года в результате взрыва на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» погибло шестнадцать человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Еще 67 пассажиров подземки получили ранения. Потерпевшими признали сорок человек.

Заседания проходят в Ленинградском военном окружном суде. На скамье подсудимых 11 человек: Сейфулла Хакимов, Шохиста Каримова, Акрам и Аброр Азимовы, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Бахрам Эргашев, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы. Все они, по мнению следствия, в разное время контактировали Джалиловым. Всех обвиняют в терроризме, покушении на теракт (на станции «Площадь Восстания», где вовремя нашли и обезвредили вторую бомбу), хранении оружия и взрывчатки.

Задержание брата предполагаемого организатора взрыва в метро.

Главными соучастниками смертника считаются братья Акрам и Аброр Азимовы. Их задержали в Подмосковье через две недели после теракта. По версии следствия, именно они заплатили Джалилову, а также давали указания и постоянно были с ним на связи.

В материалах дела указано, что финансирование велось из-за границы. Считается, что братьев Азимовых завербовал некий «Ахмат» - член крупной международной террористической организации, который координировал петербургскую "ячейку". Следы мужчины теряются где-то в Турции.

Задержание Акрама Азимова. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержание Акрама Азимова.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На последнем заседании представители Генпрокуратуры рассказали, что именно Азимовы перевели Акбаржону Джалилову деньги на осуществление задуманного. По информации ведомства, смертник получил около 2,5 тысяч долларов.

Акрам и Аброр с обвинением не согласны. Они по-прежнему настаивают, что не причастны к произошедшему. При этом Аброр подтвердил, что переводил некоторую сумму террористу Джалилову на электронный кошелек. Сколько - вспомнить не смог. Сказал, делал это по просьбе знакомого, а "получателя" лично не знал.

В ближайшие дни слушания в Ленинградском военном окружном суде продолжатся. Заседания назначены на 20 и 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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