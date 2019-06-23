2019-06-23T21:31:21+03:00
Политика

«Как жаль, что мне опять пора в Москву валить»: Иван Ургант записал прощание с Санкт-Петербургом в стиле Ленинградского рок-клуба

Сам шоумен предстал в образе эпатажной рок-звезды [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Шоумен предстал перед поклонниками в образе настоящей рок-звезды. Фото: InstagramШоумен предстал перед поклонниками в образе настоящей рок-звезды. Фото: Instagram
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В эти выходные Северную столицу покинула съемочная группа программы «Вечерний Ургант». Вместе с остальными простился с Петербургом и ее главный герой – телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант. Простился в своей оригинальной манере – выложил в Instagram ролик, в котором предстал в образе андеграундной рок-звезды.

- Мой Питер родной! Мой Питер родной! Тебя покидаю с тяжелой душой! – спел Ургант под рваные гитарные рифы и «визжащие» клавиши.

Съемки, судя по антуражу, проходили в самых обычных питерских дворах и подворотнях, а также на крышах. Видно, что участники действа отрываются вовсю - катаются по асфальту, танцуют под солнцем и вообще ведут себя как настоящие звезды андеграундной сцены. Свое творение шоумен подписал так: «Гимн великому городу! Из архива Ленинградского рок-клуба».

Иван Ургант попрощался с Петербургом в стиле Ленинградского рок-клуба.Сергей ВОЛЧКОВ

Поклонники творчество кумира оценили. В комментариях к видео многие написали, что Ургант сумасшедший – в хорошем смысле слова, разумеется.

Напомним: в городе на Неве съемочная группа «Вечернего Урганта» записала специальный эпизод программы, посвященный Виктору Цою. А сам ведущий успел, например, спеть на улице с Александром Розенбаумом и посетить знаменитый блошиный рынок на Удельной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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