2019-06-21T15:27:34+03:00
Общество

Место исполнения желаний: Как грифоны «поженили» двух влюбленных в Петербурге

Во время реставрации в скульптурах нашли записку с желанием о свадьбе. «Комсомолке» удалось поговорить с автором послания [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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День свадьбы 1 сентябряДень свадьбы 1 сентябряФото: СОЦСЕТИ
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Петербург - город романтиков. Именно здесь сбываются мечты. И история Игоря Плотникова и его супруги Екатерины - еще одно тому подтверждение.

Все случилось семь лет назад на Банковском мосту. С этой переправой связано немало поверий. Согласно городским легендам, могущественные животные способны принести удачу и решить проблемы. Заветных ритуалов множество. Еще до реставрации одни терли скульптурам лапки, другие кидали в образовавшиеся щели монетки и записки с желаниями. Во время демонтажа два года назад нашли много таких посланий. Некоторые сохранились достаточно хорошо, чтобы их можно было прочесть.

С Банковским мостом связано немало поверий. Фото: Артем КИЛЬКИН

С Банковским мостом связано немало поверий.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одну из таких записок сразу после того, как грифоны вернулись на место, выложил в соцсетях врио губернатора Петербурга Александр Беглов. На квадратном листочке было написано: «Питер! Ты супер! Я очень хочу, чтобы мы с Катей поженились и были счастливы!»

«Интересно узнать, как сложилась судьба авторов. Поженились ли с Катей? - прокомментировал свой пост градоначальник. - Друзья, поделитесь записью, давайте проверим теорию пяти рукопожатий».

Пост разошелся по соцсетям и дошел до героя. Он сам удивился такому обстоятельству.

«Не может быть, это мой почерк. Сбылось!» - написал Игорь Плотников.

Та самая записка Фото: СОЦСЕТИ

Та самая запискаФото: СОЦСЕТИ

Оказалось, эту записку Игорь написал семь лет назад. Он тогда жил в Выборге. С Катей встречался тогда только полгода. Однажды, когда приехал в гости к девушке, она рассказала ему о милой традиции загадывать желание.

- Мы взяли по листочку и написали что-то втайне друг от друга, - смеется Катя. - Правда, я не помню, что написала, может, что-то такое простое. О том, что пожелал Игорь, я узнала спустя полгода, когда он сделал мне предложение.

Познакомились влюбленные 1 сентября в Выборге. Катя приехала туда на денек, чтобы посмотреть город. Как-то быстро завязалось общение, которое переросло в настоящее чувство. Уже через пару месяцев Игорь понял: вот она, та самая, с которой он хочет провести всю свою жизнь. Пригласил любимую на башню Олафа в Выборге, встал на колено и сделал предложение.

- Я, конечно, догадывалась, но все равно была очень рада, - улыбается Екатерина, - ведь все это похоже на сказку!

Игорь и Катя вместе уже семь лет Фото: СОЦСЕТИ

Игорь и Катя вместе уже семь летФото: СОЦСЕТИ

Спустя год после знакомства, 1 сентября, они поженились и идут рука об руку уже семь лет. Вместе путешествуют, а теперь мечтают о большой семье.

- Пойти, что ли, еще одну записку написать? - смеется Игорь. - Особая бумага осталась, я ее храню еще с тех времен, когда работал в типографии. Может, еще в ней секрет исполнения желаний?

В Петербурге 19 июня, после реставрации, торжественно открыли Банковский мост с грифонами.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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