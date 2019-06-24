Дочку Аршавина не берут в садик, так как у нее нет прописки

Уже пять месяца тянется бракоразводный процесс бывшего капитана «Зенита» Андрея Аршавина и его супруги – журналистки Алисы Казьминой. Очередное слушание по делу началось в Красносельском районном суде 24 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/716378" frameborder="0"></iframe> Адвокаты жены Аршавина: у 2-летней дочери футболиста нет даже прописки!.Надежда ФАТКУЛЛИНА

Как и прежде, интересы Алисы представляют столичные адвокаты Александр Добровинский, Марина Дубровская. Со стороны экс-капитана «Зенита» юрист Виктория Савицкая. Футболист своим принципам не изменил - ни на одном заседании он так и не появился. Его жена появилась лишь однажды.

Жена Аршавина Алиса Казнина и их общий ребенок не видели Андрея уже несколько месяцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед началом слушания адвокат жены Александр Добровинский рассказал, что спортсмен по-прежнему не виделся с дочерью. Даже в ее день рождения.

- Человек, который не хочет видеть своего ребенка, не может называться папой и мужем, - разводит руки Добровинский. - Это существо. Будем просить развод чем раньше, тем лучше. Все перестало быть интересным.

При этом он уточнил, сто Андрей все же выплатил Алисе долгожданные алименты. Задолженность более 400 тысяч рублей пропала с сайта Федеральной службы судебных приставов около недели назад. Однако появилась новая проблема. Двухлетнюю Есеню не берут в детский сад.

- Ребенок нигде не прописан. У них нет жилья, - объяснил Добровинский. - И Андрей по этому поводу ничего не хочет делать. Ее никуда не берут без прописки. И в школу, наверное, не возьмут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/716387" frameborder="0"></iframe> Представители Юлии Барановской подключились к «выбиванию» алиментов из кошелька Андрея Аршавина.Олег ЗОЛОТО

Само заседание продлилось двадцать минут. Обычно это не менее полутора часов. Сторона защиты Казьминой ходатайствовала о том, чтобы суд сделал запрос в Казахстан. Нужно это, чтобы подсчитать общий доход футболиста.

- Мы узнали, что в Казахстане у господина Аршавина есть ИНН, и там он платит налоги. Сколько он там получает, мы не знаем. Также у него есть там недвижимость. Будем просить по закону - 1/8 от всего его заработка.

Александр Добровинский помогает Алисе Казьминой взыскать с Аршавина алименты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, юристы запросили у трех банков, в которых обслуживается Аршавин, информацию о его счетах.

- Судья, услышав это, решила, что головной боли от нас достаточно. И перенесла заседание, - говорит столичный адвокат.

Следующее слушание пройдёт 3 июля там же, в Красносельском районном суде.

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