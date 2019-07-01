2019-07-01T13:33:27+03:00
Происшествия

Американцы собрали миллион рублей, чтобы вернуть в Россию тела убитой мигрантки и двух ее детей

Сотрудницу нацгвардии США и малышей, с которыми расправился темнокожий военный, могут похоронить в Петербурге
Роман ЛЯЛИН
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Американцы выражают соболезнования родственникам убитой АллыАмериканцы выражают соболезнования родственникам убитой Аллы
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В США решают, где будет похоронена убитая сотрудница Нацгвардии Алла Аушева и двое ее сыновей. Мальчикам было 2 и 3 года. По обвинению в кровавой расправе арестовали сожителя Аллы – ее коллегу по работе Шейна Уолкера. Мужчину подозревают в том, что он забил до смерти свою возлюбленную и утопил общих детей. Сейчас Уолкер проходит психиатрическую экспертизу. Ну а в это время сочувствующие американцы начали сбор пожертвований для того, чтобы вернуть тела убитых в Россию.

- Алла Аушева и ее дети стали жертвами ужасного преступления, связанного с насилием в семье, - говорится на сайте пожертвований. - Вся ее семья в России, и эти деньги помогут отправить ее и ее мальчиков домой к родителям.

В убийстве обвиняют сожителя Аллы

В убийстве обвиняют сожителя Аллы

Сейчас неравнодушные собрали уже 16,5 тысяч долларов – около миллиона рублей. На сайте пожертвований хотят набрать сумму в 50 тысяч долларов.

- Я пожертвовала, потому что люди не понимают, как домашнее насилие может навредить семье, - объясняет американка Трина. - Даже выжившие имеют длительный процесс восстановления. Ее история - душераздирающая и болезненная реальность того, что, как мы надеемся, никогда не произойдет. Она не заслуживала этого, как и ее дети.

Среди людей, пожертвовавших деньги, есть и американские знакомые Аллы.

- Впервые я познакомился с Аушевой в 2013 году, и я был так счастлив, что она прошла путь к лучшей жизни в Америке? – поясняет приятель Аллы Роландо. - Она была великолепным человеком, который любил и заботился обо всех. Эта трагедия заставила меня заплакать.

По словам американцев, сбор средств может быть мошенничеством

По словам американцев, сбор средств может быть мошенничеством

Тем не менее, по словам американцев, сбор денег на сайте пожертвований может быть мошенничеством.

- Как у американской военной у нее должна быть страховка в размере 400 тысяч долларов, - поясняет в комментариях житель США. - Нет необходимости в пожертвованиях. Это может быть мошенничество. Я молюсь за души Аллы и ее сыновей.

Алла переехала в США за лучшей жизнью Фото: предоставлено друзьями Аллы

Алла переехала в США за лучшей жизнью Фото: предоставлено друзьями Аллы

К слову, сами родные Аллы в России не комментируют, где будет похоронена их дочь и внуки. О сборе пожертвований они не объявляли.

Напомним, что 37-летняя петербурженка Алла Аушева переехала со своим русским мужем в США в 2011 году. Ее супруг выиграл в лотерею грин-карту, по которой они получили американское гражданство. Алла сразу же вступила в ряды ВВС США. Правда, уже через год брак Аушевой распался. В Нацгвардии россиянка встретила нового возлюбленного – двухметрового военного афроамериканца. Вскоре они стали жить вместе, у пары родились двое детишек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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