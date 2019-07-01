Американцы собрали миллион рублей, чтобы вернуть в Россию тела убитой мигрантки и двух ее детей

В США решают, где будет похоронена убитая сотрудница Нацгвардии Алла Аушева и двое ее сыновей. Мальчикам было 2 и 3 года. По обвинению в кровавой расправе арестовали сожителя Аллы – ее коллегу по работе Шейна Уолкера. Мужчину подозревают в том, что он забил до смерти свою возлюбленную и утопил общих детей. Сейчас Уолкер проходит психиатрическую экспертизу. Ну а в это время сочувствующие американцы начали сбор пожертвований для того, чтобы вернуть тела убитых в Россию.

- Алла Аушева и ее дети стали жертвами ужасного преступления, связанного с насилием в семье, - говорится на сайте пожертвований. - Вся ее семья в России, и эти деньги помогут отправить ее и ее мальчиков домой к родителям.

В убийстве обвиняют сожителя Аллы

Сейчас неравнодушные собрали уже 16,5 тысяч долларов – около миллиона рублей. На сайте пожертвований хотят набрать сумму в 50 тысяч долларов.

- Я пожертвовала, потому что люди не понимают, как домашнее насилие может навредить семье, - объясняет американка Трина. - Даже выжившие имеют длительный процесс восстановления. Ее история - душераздирающая и болезненная реальность того, что, как мы надеемся, никогда не произойдет. Она не заслуживала этого, как и ее дети.

Среди людей, пожертвовавших деньги, есть и американские знакомые Аллы.

- Впервые я познакомился с Аушевой в 2013 году, и я был так счастлив, что она прошла путь к лучшей жизни в Америке? – поясняет приятель Аллы Роландо. - Она была великолепным человеком, который любил и заботился обо всех. Эта трагедия заставила меня заплакать.

По словам американцев, сбор средств может быть мошенничеством

Тем не менее, по словам американцев, сбор денег на сайте пожертвований может быть мошенничеством.

- Как у американской военной у нее должна быть страховка в размере 400 тысяч долларов, - поясняет в комментариях житель США. - Нет необходимости в пожертвованиях. Это может быть мошенничество. Я молюсь за души Аллы и ее сыновей.

Алла переехала в США за лучшей жизнью Фото: предоставлено друзьями Аллы

К слову, сами родные Аллы в России не комментируют, где будет похоронена их дочь и внуки. О сборе пожертвований они не объявляли.

Напомним, что 37-летняя петербурженка Алла Аушева переехала со своим русским мужем в США в 2011 году. Ее супруг выиграл в лотерею грин-карту, по которой они получили американское гражданство. Алла сразу же вступила в ряды ВВС США. Правда, уже через год брак Аушевой распался. В Нацгвардии россиянка встретила нового возлюбленного – двухметрового военного афроамериканца. Вскоре они стали жить вместе, у пары родились двое детишек.

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