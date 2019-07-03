Снова холост: Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Этого дня Андрей Аршавин ждал несколько месяцев! Официально развестись с Алисой Казьминой известный футболист требовал через своего адвоката с первого же судебного заседании. Но не тут-то было. Звездный защитник жены Аршавина - Александр Добровинский - настоял на том, чтобы многодетного папу (напомним, у Аршавина трое детей от предыдущего брака с Юлией Барановской и дочь от Казьминой, - примеч.Ред.) для начала заставили выплачивать алименты. О том, чтобы принимать участия в воспитании деток, речи и не шло - Андрей, по словам Добровинского, даже не интересуется, как они.

- За все время бракоразводного процесса с моей подзащитной Алисой Казьминой Андрей Аршавин ни разу не навестил дочь Есению, - признался «КП»-Петербург» Александр Добровинский. - Более того: у девочки был день рождения, так он даже не удосужился поздравить ее.

Маленькая Есения несколько лет не видела папу: Андрей Аршавин ушел из семьи и даже не спрашивает, как дочь.Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-капитан «Зенита» и на суд ни разу не явился, поэтому его позицию мы можем описать лишь со слов его юриста.

- Андрей скучает по дочке, а не приезжал, потому что боялся провокаций, - объясняет госпожа Савицкая. - После суда, после того, как все решилось, он, конечно, будет видеться с Есенией.

На содержание ребенка Алиса Казьмина в судебном порядке просила достаточно приличную сумму - 4 миллиона в месяц. Как объяснял Александр Добровинский, эта цифра не с потолка взята - именно столько родители тратили на девочку, когда жили вместе.

Заседание было закрытым.Фото: Олег ЗОЛОТО

Спустя полгода тяжб адвокатам супругов удалось договориться, и судья удовлетворил требование о разводе. С 3 июля Андрей Аршавин снова холост!

- Взыскано 64 400 рублей на содержание Есении - эти деньги Андрей будет платить до февраля 2020 года, пока дочке не исполнится 3 года, - подвела итог Виктория Савицкая. - Считаем решение обоснованным. В интересах несовершеннолетней девочки место нахождения установлено (с матерью, - примеч.Ред.), мы не возражали.

Добровинский празднует победу: ему удалось развести Аршавина и Казьмину!Фото: Олег ЗОЛОТО

- Слава Богу, мы развелись, - не скрывал уже радости Александр Добровинский, который полгода ездил из Москвы в Петербург на заседания. - Жизнь с господином Аршавиным сложна у женщин, я так думаю. Мы сегодня изменили исковые требования и перешли на проценты: попросили одну восьмую от его заработка и получили (340 тысяч рублей, - примеч. Ред.). Причин было несколько: мы надеемся, что господин Аршавин в скором времени будет тренировать «Барселону» и его заработки будут лучше, чем мы можем предположить. Ну, а еще мы нашли документ с его заработком в 660 тысяч долларов США, что вселяет большие надежды на то, что мы получим существенные деньги для Есении.

Но это еще не конец, как выяснилось. Уже бывшим мужу и жене предстоит поделить имущество, которого у Аршавина достаточно...

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