«Жена беременна третьим ребенком»: Погибший на подлодке "Лошарик" капитан II ранга ждал прибавления в семье

Одним из погибших офицеров на подлодке АС-12 "Лошарик" оказался 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев - моряк из Брянской области, окончивший военно-морской политехнический институт в Пушкине. Дмитрий Соловьев стал одним из тех, кто во время ЧП на глубоководном аппарате пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти коллег. Его героический поступок сейчас обсуждают все однокурсники.

- Дима очень хорошо учился, - рассказал "КП-Петербург" товарищ Соловьева. - Он изначально планировал оставаться работать моряком, сразу же после учебы он уехал на Камчатку. Оттуда уже ушел в акванавты. Про службу он не рассказывал, сколько мы не спрашивали. Но говорил, что долго проходил обучение. Он был счастлив, что туда попал. Ему было тяжело надолго уходить в плавание, так как дома ждала семья: жена и двое детей. А в мае, когда мы с ним последний раз виделись, он сказал, что они ждут третьего ребенка.

Супруги мечтали о большой семье

Как рассказали "КП" родственники моряка, супруга Дмитрия должна родить уже в сентябре.

- Мы сейчас едем с Брянской области, - пояснила "КП-Петербург" сестра Дмитрия Светлана. - Жене брата скоро рожать, поэтому стараемся не названивать ей. У нее очень тяжелое состояние, она в Петербурге, наши родственники с ней рядом, поддерживают. У них с Димой двое детей: мальчику три года, девочка в шестом классе учится. Служба у него была секретная, он нам никогда о ней ничего не говорил. И не жаловался.

Примерная схема, как устроен глубоководный аппарат АС-12 «Лошарик», на котором во время пожара погибли 14 моряковФото: Наиль ВАЛИУЛИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Погибшие члены экипажа просто не успели ничего предпринять"

Писатель-маринист, капитан запаса 2 ранга, участник 12 автономных походов на атомных подводных лодках Александр Покровский:

- Такое количество погибших, скорее всего, говорит о том, что на борту подлодки возник объемный пожар – то есть, такой, который охватывает всю доступную площадь сразу. Как правило, это случается, если в воздухе внутри отсеков превышено содержание кислорода. Чем его больше – тем быстрее распространяется пламя, тем страшнее ситуация, и тем меньше времени остается у экипажа, чтобы на нее среагировать. Зачастую, вообще не остается – в замкнутом пространстве достаточно вдохнуть дым всего один раз, чтобы потерять сознание. Вероятно, так было и здесь – 14 моряков просто не успели ничего предпринять.

Уровень кислорода на борту подлодки должен контролироваться и специальной автоматикой и самим экипажем. Но, зачастую, это не делается или делается не регулярно. Как бы то ни было, в конкретных причинах случившегося еще только предстоит разобраться.

По поводу опасности радиационной катастрофы (на станции АС-12 установлен атомный реактор – прим.ред.) – ее не было и быть, скорее всего, не могло. Во-первых, пожар никак не затронул реакторный отсек. Во-вторых, на современных подлодках реакторы самострахующиеся – они оснащены огромным количеством датчиков и в случае каких-то неполадок сами переходят в неактивный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На подлодке была элита страны»: Среди погибших на АС-12 «Лошарик» - два Героя России и капитан 1 ранга

По словам друзей моряков, их служба секретна, поэтому об их подвигах для Родины никто никогда не узнает (подробности)

«Погибшие моряки - герои. Они закрыли огонь собой»: Жена экс-офицера АС-12 «Лошарик» рассказала о трагедии

Офицеры боролись с пламенем, чтобы спасти товарищей (подробности)

Путин о трагедии в Баренцевом море: Погибли семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря

Президент выслушал доклад Сергея Шойгу о ЧП с глубоководным аппаратом и отправил министра обороны в Североморск лично разобраться в причинах (подробности)

Список имен погибших в Баренцевом море моряков АС-12 опубликовал храм "Спас-на-Водах"

Список имен погибших в Баренцевом море моряков АС-12 (подробности)