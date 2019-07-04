Конкурс на концепцию арт-парка на месте «судебного квартала» в Петербурге объявят до конца года

Каким будет арт-парк, который разобьют на месте «судебного квартала» на Ватном острове, решать горожанам. В сети, по инициативе городского Союза архитекторов и при поддержке Смольного, заработал сайт, на котором может высказаться любой петербуржец.

– Задача – понять, каким горожане видят это место по наполнению и как предлагают его назвать, – поясняет президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов. – На сайте действуют два типа голосования: первый – можно предложить свое название, второй – можно проголосовать за понравившийся вариант либо вписать свой. Опрос поможет в составлении программы будущего конкурса.

ОСТАНЕТСЯ АПРИОРИ

Дворец танцев Бориса Эйфмана «останется в парке априори», а потому у Союза архитекторов появилась идея связать название парка именно с этим искусством, по аналогии с классическими царскими парками, которые называли в честь стоящих в них дворцов. Топонимическая комиссия предлагает дать парку историческое название «Тучков буян».

Железно быть в арт-парке и подземным пространствам, к созданию которых приступили ранее. Речь идет о подземном пешеходном переходе под площадью Академика Лихачева на Мытнинскую набережную, который свяжет будущий парк с Петропавловкой, а также о подземной парковке на полторы тысячи мест.

Наполнение парка выберут горожане. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

– То, что уже сделано, не должно пропасть, – считает главный архитектор Петербурга, глава Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. – Например, на Новой Голландии в свое время снесли корпус Посыпкина, построить что-то на его месте нельзя, потому что остров – памятник. А можно было бы организовать в нем парковку, и это общественное пространство зажило бы по-новому. В арт-парке парковка предусмотрена, и это огромный плюс: она позволит ему хорошо функционировать.

Концепцию арт-парка, которую 23 апреля врио губернатора Александр Беглов внезапно представил Путину, включает театральные, лекционные и концертные залы, лаборатории и мастерские, кинотеатр и галереи, объединенные в театрально-выставочный комплекс. Президент внес в нее несколько корректировок: предложил продлить набережную от «дворца Бирона» (здание бывших пеньковых складов) до Тучкова моста, а сам «дворец» превратить в креативное пространство.

БЕЗ ЛАЙКОВ И ПОПУЛИЗМА

Парк на Ватном планировали еще до войны, но после нее там заработал Институт прикладной химии, а затем «нарисовался» и «судебный квартал». Сейчас почва здесь, официально, безопасна: опасный грунт и строительный мусор вывезли.

– Когда еще в 2012 году мы просили разбить здесь парк, то думали о дефиците зелени: с парками в городе не очень-то хорошо. К тому же, здесь прерывается зеленый островок, идущий к «Авроре», – отмечает историк Лев Лурье. – Вот только в общественное обсуждение я не верю: одни заходят трассу «Формулы один» здесь проложить, другие – построить детские песочницы. Станет ли этот парк частью Александровского? Не натолкнуться ли чаяния горожан на тот факт, что пространство здесь камерное, а значит, получится не парк, а сквер? И, если да, то для чего ставить широкие задачи и устраивать опросы? Вот про Новую Голландию никто никого вообще не спрашивал, а результат восхищает.

Разбить на этом месте парк хотели еще до войны. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

К опросам в интернете со скепсисом относится и архитектурный критик Мария Элькина.

– Во-первых, в них легко манипулировать формулировкой вопроса, во-вторых, есть боты, – поясняет она. – А, в-третьих, существуют технологии, которые позволяют действительно узнать мнение горожан: это и работа социологов, и фокусные группы.

Самый честный способ вовлечь жителей в обсуждение проекта будущего парка – это, по словам заслуженного архитектора России, главы бюро «Студия 17» Святослава Гайковича, сам архитектурный конкурс. В нем уже зашито общественное обсуждение , предшествующее решению жюри. Если конкурс, конечно, сам организован по-честному.

– С общественностью советоваться надо, – добавляет Гайкович. – Но не надо раздавать популистские обещания, что будет реализовано все, что угодно.

От подземных пространств отказываться не станут. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

И правда, пока не решены вопросы ни с землей, ни с финансами. Так, в отличие от государственных проектов, коммерческие должны в первую очередь приносить прибыль, а значит и набор объектов в частном парке будет иным.

– Главное не попасть в ловушку абстрактного обсуждения: нужно дать людям информацию и поставить границы, чтобы они понимали, о чем стоит мечтать, а что реализовать здесь ну никак не получится, – подчеркивает бывший главный архитектор Петербурга, глава компании «Урбис-СПб» Олег Харченко. – Когда выбирали проект для второй сцены Мариинского, то горожане выбрали проект, который предлагал стереотипный вид театра. Чтобы воплотить его, пришлось бы снести целый квартал.

О том, чтобы прислушиваться к горожанам «в меру», говорит и глава бюро «Студия 44» Никита Явейн.

– Нельзя выбирать проект по лайкам, – считает архитектор. – Надо разделить «что» и «как». На «что» укажут горожане, но когда вопрос зайдет о «как», то здесь должны решать специалисты.

МЕЖДУ АРТ-ПАРКОМ И АРТ-ПАРКОМ

Главный архитектор города Владимир Григорьев скепсис коллег не разделяет и приводит в пример успешный опрос на тему, кому стоит поставить памятник в Петербурге, проведенный в 2015 году: никакого предварительного «виш-листа» народу не предлагали.

– Важно, чтобы конкурс имел общественное звучание. Архитекторы переосмыслят, доработают, но главный посыл должен исходить от жителей: детская ли направленность будет у парка или взрослая, будет ли уклон в сторону культуры или развлечений, – объясняет Григорьев.

Предполагают организовать в парке целый театрально-культурный комплекс. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Конкурс на лучшую концепцию парка объявят до конца года. Причем Смольному хотелось бы, чтобы он был международным. Предыдущие малоуспешные опыты воплотить в городе заграничные проекты – Мариинки, стадиона на Крестовском – объясняют отсутствием «воли», а ее в случае с арт-парком как раз с избытком.

– Объявим конкурс после опроса и оценки его результатов, составления программы, техзадания и жюри, – добавляет Григорьев. – И дальше пойдем по прагматичному пути: участниками конкурса будут профессионалы-практики, а жюри отберет те проекты, что успешнее всего можно реализовать.

Амфитеатр, вид сверху. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Открытый конкурс специалисты проводить не советуют: по словам Олег Харченко, на обработку сотен предложений уйдет минимум месяц, а вот закрытый конкурс даст осязаемые результаты быстрее.

– Но все процедуры должны быть прозрачными, все решения на всех этапах нужно аргументировать, – считает Мария Элькина. – Прозрачность надо обеспечить с момента выбора экспертов, формующих техзадание. Обсуждать состава жюри не надо, но он должен быть представлен общественности. Понятно, что беспристрастность предусмотрена самой процедурой конкурса. Но с горожанами нужно разговаривать, дабы избежать подозрений.

Зеленая зона свяжем квартал «Юбилейного» с Петропавловкой. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

– Чтобы петербуржцы чувствовали, что приняли выбор, им важно предложить несколько вариантов. Пока мы выбираем между арт-парком и арт-парком, – отмечает специалист по недвижимости, журналист Айгуль Абдуллина. – А ведь предлагают создать здесь и исторический парк, и городской лес. Нужно проанализировать и другие идеи, раскрыть экологические экспертизы. Чтобы потом никто не сказал, что арт-парк городу навязали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кремлевские дорожки, сталинский ампир и видео-триптих: Каким будет обновленный Музей блокады в Петербурге

Проект новой экспозиции Музея блокады в Соляном переулке заказали в ноябре 2018-го. За месяц и 7,2 миллиона рублей его выполнила компания «Рест-Арт». Теперь задумки и расчеты фирмы стали основой для следующего конкурса, уже на само создание экспозиции (подробности)

Оранжереи Таврического сада хотят превратить в общественное пространство

Сценарий превращения заброшенных оранжерей Таврического сада в современное городское пространство – с концертным залом, лекториями и общественным огородом – представили на первой Неделе городских изменений в Петербурге (подробности)