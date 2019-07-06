В Петербурге началась церемония прощания с погибшими подводниками

На Серафимовском кладбище в Петербурге сегодня особо печальное настроение. С 9 утра, 6 июля, к некрополю приезжают люди в траурном облачении, держа в руках цветы и венки. Это родственники и близкие трагически погибших 1 июля моряков с подводной лодки АС-31. В субботу они простятся со своими отцами, мужьями, сыновьями, братьями и друзьями.

Сегодня хоронят мужей, отцов, сынов и братьевФото: Артем КИЛЬКИН

Похороны проходят в узком кругу родных и близкихФото: Артем КИЛЬКИН

Атмосфера на кладбище, разумеется, грустная и надломленная. Родственники и друзья погибших обнимаются, плачут и шепотом выражают друг другу соболезнования. Лица многих скрывают черные очки, не из-за солнца, а из-за слез. У входа в Серафимовское кладбище дежурят две машины скорой помощи на случай, если кому-то станет плохо. Чувствуется стойкий запах валерьянки.

У входа в Серафимовское кладбище дежурят две машины скорой

У могил соберутся только родственники и близкие друзья. Церемония прощания закрыта для посторонних. Ее охраняют полиция, ОМОН, Росгвардия и военная полиция.

Это огромное горе для всех родныхФото: Артем КИЛЬКИН

На кладбище уже собралось больше тысячи человек. Играет военный оркестр. На входе бесплатно раздают цветы. Собралось сотни венков: от экипажа подлодки, от друзей и товарищей, и от родных.

Попрощаться с моряками приехали их коллегиФото: Артем КИЛЬКИН

Попрощаться с подводниками приехали и их коллеги, морские офицеры. Также прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов с цветами в руках. Почтить честь моряков прибыли замминистра обороны Андрей Картаполов, глава военно-морского флота Николай Евменков, глава управления глубоководных исследований Алексей Буриличев и другие официальные лица.

14 моряков погибли 1 июляФото: Артем КИЛЬКИН

Чин отпевания моряков проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На кладбище несут много цветовФото: Артем КИЛЬКИН

Моряки будут похоронены рядом с мемориалом экипажу подлодки "Курск"Фото: Олег ЗОЛОТО

Подводников похоронят рядом с мемориалом погибших в 2000 году моряков АПЛ «Курск», который создал архитектор Геннадий Пайчев. Вполне возможно, что он же станет автором проекта для нового мемориала памяти.

- Это площадка курского мемориала, - пояснил «КП-Петербург» Геннадий Пейчев. - Офицеров еще не похоронили, поэтому говорить пока не о чем. Там, может, вообще не будет скульптуры. Я 19 лет назад выиграл конкурс на создание мемориала «Курск». Затем я проектировал рядом поклонный киот, где кладут цветы тем морякам, которых не достали из воды. Получается каскад. Но я не знаю, доживу ли до того момента, когда будет возведение мемориала. Об этом рано говорить. Но, конечно, я готов. Для меня это будет большой честью. У меня есть идея, но пока об этом я не говорю.

На кладбище собрались больше тысячи человекФото: Артем КИЛЬКИН

Ранее Министерство обороны опубликовало полный список погибших моряков. На подводной лодке АС-31 в Баренцевом море во время пожара погибли 14 офицеров, среди которых семь капитанов первого ранга, двое из которых ранее были удостоены звания Героев России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

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