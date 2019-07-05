Смольный рассказал, когда отремонтируют «Новокрестовскую» и «Беговую»

«Новокрестовскую» и «Беговую» открыли перед Чемпионатом мира по футболу в мае прошлого года. Новенькие станции «зеленой» ветки вызвали ажиотаж среди петербуржцев. В первые два дня на них побывали 55 тысяч человек. Они хвалили современный дизайн и созданные условия для маломобильных граждан. Но вскоре восторга поубавилось.

ОБНАРУЖИЛИ ДЕФЕКТЫ

Спустя несколько дней пассажиры «Беговой» пожаловались на протечки. По стенам струилась вода, а на ступенях образовались лужи. Как рассказали тогда в пресс-службе метрополитена, к таким сюрпризам они были готовы. Причина в том, что «Беговая» и «Новокрестовская» построены в сложных геологических условиях.

Станции приведут в порядок.Фото: Артем КИЛЬКИН

В следующие полгода обнажились и другие проблемы. К концу ноября специалисты насчитали около тысячи дефектов. Среди них – барахлящие траволаторы и облицовочная плитка, которая начала отходить от стен. Шатающиеся многокилограммовые блоки откололи сотрудники станции. Колонны они обмотали полиэтиленовой пленкой и скотчем.

- В данном случае наш приоритет не красота, а безопасность. Обеспечить ее – это первая задача метрополитена, - объяснила пресс-секретарь петербургской подземки Юлия Шавель. - Ежедневно наши службы проверяют состояние плитки. Если она плохо держится – ее убирают. Это вынужденная мера.

НАЧАЛИ С ТРАВОЛАТОРОВ

К декабрю 2019 года «Беговой» и «Новокрестовской» вернут былой вид. Смольный решил привести станции в порядок. Недавно в подземке вновь закипела работа.

- На первых двух траволаторах «Беговой» уже отремонтированы поручни, идет наладка тормозной системы, - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. - Также начинается ремонт двух других. Завершится он в конце июля.

Специалисты планируют избавиться и от остальных дефектов. Их устранит «Метрострой» в рамках гарантийных обязательств.

Стены закрыли пленкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В настоящее время на «Беговой» выясняется причина появления протечек, формируется задание на работы, чтобы их устранить - В частности, для этого и сняли плитку в вестибюле, - уточняют в КРТИ. - Кроме того, удалены панели, которыми были отделаны зоны траволаторов. Эксплуатирующая организация пришла к выводу, что при вибрации на них оказывается большое воздействие. Их требуется укрепить.

Также в комитете отметили, что работы коснутся и «Новокрестовской». На конечной станции большинство замечаний касаются состояния подсобных помещений. На графике подземки ремонт не отразится. Принимать пассажиров «Беговая» и «Новокрестовская» будут в штатном режиме.