2019-07-11T19:39:53+03:00
Общество

В Царское село начнут пускать только по паспорту

Посетить музей в Пушкине можно будет один раз в 30 дней
Лилия КОЗЛОВА
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Царское село будет пускать посетителей в музей только по паспортуЦарское село будет пускать посетителей в музей только по паспортуФото: Артем КИЛЬКИН
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Одно из самых красивейших и популярных туристических мест Петербурга – Царское село в Пушкине ввело новые правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей. Теперь при покупке проходки необходимо будет указывать данные паспорта или свидетельства о рождении для детей до 14-ти лет. В итоге каждому посетителю будет выдаваться именной билет.

- По одному документу можно купить электронный билет один раз в 30 дней. Это исключает возможность покупки подряд большого количества билетов с целью перепродажи, - пояснили «КП-Петербург» в Царском селе.

На входе в парк электронный билет нужно будет обменять на обычный в кассе музея. Но с 25 июля это можно будет сделать только при предъявлении документов. Если же этого не сделать, то билет аннулируется, а деньги пропадут.

В музее пояснили, что именной билет позволит отправляться на прогулку по дворцу, не отстаивая километровую очередь на вход. Однако далеко не все петербуржцы восприняли эту новость позитивно. Горожане отметили, что система стала слишком сложной и требующей много действий.

- А ещё сложнее нельзя было сделать? Сканирование сетчатки или согласие от второго родителя... просто мракобесие, - возмутились горожане.

Также многие отметили, что в этой системе лучше, при покупке электронного билета, лучше отменить заход в кассу, так как это действие лишь съедает время. Кроме того, возить с собой кипу документов тоже не все хотят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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