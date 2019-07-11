2019-07-12T00:26:10+03:00
Общество

Петербургская красавица: В Северной столице выбрали самую обаятельную и привлекательную

В городе на Неве прошел финал конкурса красоты и моды
Лилия КОЗЛОВА
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В Северной столице прошел конкурс "Петербургская красавица"В Северной столице прошел конкурс "Петербургская красавица"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня вечером, 11 июля, в городе на Неве состоялся финал конкурса «Петербургская красавица», на котором выбрали самую обаятельную и лучезарную петербурженку 2019 года. За корону боролись 21 девушка в возрасте от 18 до 32 лет. Все они молоды, стройны и ярки, поэтому жюри предстоял нелегкий выбор.

В Северной столице выбрали самую обаятельную и привлекательную Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице выбрали самую обаятельную и привлекательнуюФото: Олег ЗОЛОТО

Девушки показали дефиле в купальниках Фото: Олег ЗОЛОТО

Девушки показали дефиле в купальникахФото: Олег ЗОЛОТО

Словно девушка Бонда Фото: Олег ЗОЛОТО

Словно девушка БондаФото: Олег ЗОЛОТО

А также в вечерних нарядах Фото: Олег ЗОЛОТО

А также в вечерних нарядахФото: Олег ЗОЛОТО

И показали себя во всей красе на шоу талантов Фото: Олег ЗОЛОТО

И показали себя во всей красе на шоу талантовФото: Олег ЗОЛОТО

Конкурс «Петербургская красавица» проходит в Северной столице с 2017 года. Его миссия в том, чтобы привлечь внимание российской и мировой общественности к городу, как центру красоты и моды для увеличения инвестиций в развитие индустрии красоты города, а также продвижение социально-значимых и культурных ценностей среди молодежи. Кроме того, финалистки имеют все шансы попасть на главный конкурс красоты – Мисс Россия.

Петербургская красавица 2019 Виктория Добромыслова Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская красавица 2019 Виктория ДобромысловаФото: Олег ЗОЛОТО

Слева направо: Анастасия Рыжкова, Виктория Добромыслова, Екатерина Алексюк Фото: Олег ЗОЛОТО

Слева направо: Анастасия Рыжкова, Виктория Добромыслова, Екатерина АлексюкФото: Олег ЗОЛОТО

В этом году брильянтовая корона досталась юной Виктории Добромысловой из Петербурга. Она обошла своих соперниц – самых красивых девушек Петербурга и Ленинградской области. Кстати, сложно поверить, но многие из этих очаровательных девушек уже мамы.

Конкурс "Петербургская красавица" проходит в рамках отборочного этапа на конкурс Мисс России Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкурс "Петербургская красавица" проходит в рамках отборочного этапа на конкурс Мисс РоссииФото: Олег ЗОЛОТО

Также в каждой из возрастных категорий жюри выбрало послов красоты. Награду в среди девушек в возрасте 18-23 лет получила Екатерина Алексюк. А среди петербурженок от 24 до 32 победила Анастасия Рыжкова. Также приза зрительских симпатий была удостоена Рената Пархимович.

Финал конкурса «Петербургская красавица 2019» в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

Помимо конкурса на фестивале лучшие дизайнеры и производители одежды Петербурга демонстрировали свои модные коллекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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