Хулиганство на транспорте и мошенники в белых халатах: на что петербуржцы жаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину

Не так давно председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Одним из мероприятий в рамках поездки традиционно стал личный прием граждан. В пресс-службе следкома «Комсомолке» рассказали, с какими проблемами страждущие обращались к Бастрыкину, какой помощи просили и на что жаловались.

КАК СТРИГЛИ, ТАК И СТРИГУТ

- Большое количество жалоб оказалось связано с преступлениями против собственности, - отметили в ведомстве. – Так, жительница Санкт-Петербурга Илона Белая попросила главу комитета разобраться в ситуации с якобы бесплатными курсами финансовой грамотности.

Одними из самых частых стали жалобы на мошенников.Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблема, по словам заявительницы, состояла вот в чем: курсы, как уверяли их организаторы, были полностью бесплатными, но для того, чтобы успешно их пройти, от человека требовалось разместить некоторую сумму денег на специальном «брокерском» счете. После очередного пополнения счета участнику сообщалось, что деньги «утрачены». Женщина посчитала это мошенничеством. Местные правоохранители с ней не согласились и уголовное дело возбуждать не стали. Бастрыкин, в свою очередь, пообещал разобраться.

От целой делегации петербуржцев поступили жалобы на медицинские центры, которые сначала предлагали по телефону бесплатный медосмотр, а потом навязывали клиентам кредиты – об этой проблеме мы писали немногим ранее. Здесь ситуация и вовсе странна: преступные схемы давно известны и разобраны по винтикам, истории пострадавших опубликованы во всех городских СМИ, полиция регулярно призывает граждан быть осторожнее – а мошенники как стригли с народа кровные, так и стригут.

Одной из тем для обсуждения стало хулиганство на транспорте.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Среди других традиционных для Петербурга вопросов – волокита с расследованием уголовных дел и жалобы на незаконную застройку, отметили в пресс-службе. Разбирались и частные случаи: так, к председателю следкома обратился начальник Северного филиала «Федеральной пассажирской компании». Он попросил дать оценку действиям мужчины-адвоката, который в середине марта, будучи «под мухой», избил в Северной столице начальницу поезда и в будущем на законодательном уровне передать расследование таких дел комитету.

Нашлось в повестке дня место и добрым делам. На прием к главе следкома записалась директор одной из школ-интернатов Ленобласти. Бастрыкину она рассказала про свою воспитанницу, которая очень хочет стать следователем, и попросила помочь. Александр Иванович согласился и велел посодействовать будущей коллеге в сборе документов и подготовке к поступлению.