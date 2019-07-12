«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»

Эта история любви начиналась, как сказка о Золушке. Нидерландский футболист Фернандо Риксен, игравший в «Зените», влюбился в Петербурге в работницу ночного клуба Веронику. Ради нее он развелся с женой, стал учить русский и каждый день заходил к ней на работу. Риксен покорил сердце русской красавицы и увез ее жить заграницу. Вскоре у пары родилась дочка. Но через пять лет романтичная история обернулась настоящей драмой. Врачи поставили Фернандо страшный диагноз - Болезни Лу Герига, которой страдал Стивен Хоккинг, только в более тяжелой форме.

Футболист стремительно терял голос, у него отказали руки и ноги, а в итоге он оказался прикован к инвалидному креслу. Вдобавок к этому от него отвернулись родители и бывшая жена. Медики развели руками и отвели Риксену всего несколько месяцев...

Недавно он провел последнюю встречу с поклонниками и, возможно, в последний раз отпраздновал день рождения своей дочери. Каждую ночь Вероника засыпает с мыслью, что на следующее утро ее муж может не проснуться. О том, что дает ей сил на борьбу с болезнью, как дочка переживает ближайшую смерть отца и почему русская женщина оказалась вернее всех родственников футболиста, она рассказала в эксклюзивном интервью «КП-Петербург».

Вероника шесть лет ухаживает за больным мужемФото: Личный архив

«Я ВСЮ ЖИЗНЬ ИСКАЛ ТАКУЮ КАК ТЫ»

- Мы познакомились с Фернандо в Петербурге в 2008 году, он часто ходил в ночной клуб, где я работала, - вспоминает Вероника. - Я была в отношениях, он был женат. Мы с ним просто дружили. А потом стали пересекаться чаще. Он стал меня добиваться, но я отрезала, что не встречаюсь с женатыми мужчинами. Он улыбнулся и объяснил, что уже практически разведен. Полгода он за мной ухаживал: мы ходили на ужины, общались, встречались. И у нас завязались отношения.

Ради любви Веронике пришлось выучить английский. Ведь на русском именитый футболист почти не говорил.

- На русском он говорил только плохие слова, которым его научили в «Зените», - улыбается Вероника. – Спасибо ребятам. А я не знала английского. Он мне писал сообщения, но я вообще не понимала, что он от меня хочет, зачем пишет. Подруга переводила мне его фразы. В итоге я выучила язык именно с Фернандо. Мы с ним смотрели кино на английском, а когда я что-то не понимала, останавливала фильм, спрашивала, что они сказали. Он мне объяснял все на пальцах. Было очень романтично. Сейчас мы общаемся на английском.

Фернандо играл в разных странах мира, но именно в Петербурге он встретил свою любовьФото: Личный архив

Удивительно, но предложение руки и сердца футболист сделал Веронике почти сразу. Правда, свадьбу они отложили на несколько лет.

- Он мне сразу сказал: «Ты будешь моей женой, и у меня будут от тебя дети. Я хотел такую, как ты», - делится Вероника. - От первой жены у него не было детей, и он от нее не хотел. Фернандо сам по себе такой человек. Ему не нужна была семейная жизнь. Моя мама в начале наших отношений говорила: «Зачем тебе это? Ты же знаешь, какие футболисты ветреные: сегодня одна, завтра вторая». Но потом мы приехали к ней гости, он ей понравился. Своими голубыми глазами и доброй душой.

А вот семья Фернандо наотрез отказалась воспринимать его русскую любовь.

- Мы не общаемся с его семьей, - вздыхает супруга Фернандо. - Я эту тему не обсуждаю ни с кем. Он был для них не как сын, а как кошелек. Не самая приятная для меня тема. Это тяжелый момент в жизни. Для меня как для русского человека непонятно. Как ты - мать - можешь оставить своего ребенка, который умирает. Не помочь, ему, не приехать, не поддержать, не навестить ни разу!

В последнее время Фернандо не двигаетсяФото: Личный архив

«ВАШ МУЖ ЧЕРЕЗ ГОД УМРЕТ»

Когда фанатом стало известно о романе футболиста, многие стали говорить, что Вероника с ним сошлась из-за денег. Но многие просто не в курсе, что в тот момент спортсмен был почти банкротом.

- На развод подала его первая супруга, - поясняет Вероника. - Она сняла все деньги с его счета, чтобы отомстить. Сумма приличная - 1,2 миллиона евро. Ему не досталось ни копейки. По сей день он не может вернуть свою половину, даже после решения суда. Поэтому он мне достался гол как сокол. Мы до сих пор судимся с его женой. Нам приходится бороться не только с болезнью, но и с тем, что у нас нет денег даже на еду. Мой муж заработал эти деньги своим здоровьем. Экс-супруга знает о его диагнозе. Но она сказала: «быстрее бы он уже отправился туда». Она не дает ему жить спокойно даже сейчас. Но я буду с ней бороться до конца. Ради нашего ребенка.

Рождение дочери стало для семьи самым счастливым моментомФото: Личный архив

Фернандо с Вероникой мечтали о детях. И через четыре года отношений у них родилась дочь Белла (девочке сейчас 7 лет, примеч.Авт.). Еще через год Риксену поставят смертельный диагноз.

- Из Петербурга мы уехали в Голландию, потом в Бельгию, затем в Турцию и сейчас мы в Испании, - делится Вероника. – Было тяжело, но рядом со мной любимые люди. - А когда Фернандо поставили диагноз? Как это произошло?

- Это было в Бельгии. Он играл в то время и пошел ко врачу из клуба. Медик попросил взять теннисный мячик и держать его. Фернандо было тяжело. Подумали, что у него что-то с мышцами. Врач посоветовал съездить к неврологу. Сначала мужу поставили позвоночную грыжу. Сделали операцию. А когда он отошел от наркоза, абсолютно потерял речь. Оказалось, что наркоз спровоцировал прогресс болезни, о которой мы не знали.

Фернандо поставили диагноз , когда дочери был годФото: Личный архив

День, когда Фернандо озвучили диагноз, Вероника помнит до сих пор.

- Это было 27 сентября 2013 года, - вздыхает жена спортсмена. – Есть бульбарный боковой амиотрофиический склероз, есть спинальный. У Хоккинга спинальная, поэтому он с ней долго прожил. А у Фернандо самая сложная форма - бульбарная. Она идет сверху вниз. Началось с потери речи, потом отнялись руки, ноги. Поначалу он костяшками поднимал кружку. Затем я его кормила с ложки. Позже он стал ходить, как дедушка. Он не хотел принимать болезнь, говорил, что никогда не сядет в инвалидное кресло. Мы сидели и ждали вдвоем, что нам позвонят и скажут, что его диагноз - это ошибка. Я даже не знала о существовании таких болезней. Мы не думали, что это будет так ужасно, тяжело, страшно.

«Я ЧАСТО ПЛАЧУ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВИДЕЛ»

Несмотря на смертельный диагноз, пара решила играть свадьбу.

- Мы пытались искать, кто как лечится, какие прогнозы. Но ничего не нашли. Нам даже не было предложений по поводу лечения. Врачи были бессильны, они лишь отвели Фернандо 9 месяцев, - негодует Вероника. – Тогда мы решили расписаться. Он спросил: «Ты выйдешь за меня замуж, ты не боишься?» Я ответила, что буду с ним до конца. Мне хотелось, чтобы он был уверен во мне.

Узнав о диагнозе, влюбленные сыграли свадьбуФото: Личный архив

Фернандо увядал на глазах у своих близких. Вскоре он оказался полностью прикован к креслу.

- Он разговаривает с помощью машины, - вздыхает Вероника. – У него перед глазами клавиатура, она считывает движение его сетчатки глаза. Он набирает текст, и компьютер его озвучивает. Конечно, хочется услышать его настоящий голос. Но хотя бы такое общение. И на этом спасибо. У нас нет и не было домработниц. Я ухаживаю за ним и дочерью, занимаюсь домом. Просыпаемся, встаю, отвожу Беллу в школу, возвращаюсь, поднимаю Фернандо, усаживаю в кресло, кормлю, пою, мою, делаю его медицинские дела, убираюсь, потом еду за дочкой. Заезжаю в магазин, готовлю еду, всех кормлю, потом всех укладываю спать. И так все шесть лет.

Родители делают все, чтобы Белла оставалась счастлива, поэтому о том, что папа умирает, девочка не знает.

- Мы стараемся при ней меньше говорить об этом и вообще меньше грустных тем поднимать, - поясняет Вероника. - Она знает, что папа не такой как все. Она думает, что он старенький. Для меня это самое лучшее, что мой ребенок думает так. Она не переживает. Мне так легче. Бывает, естественно, что руки опускаются. Я живой человек: устаю и хочу отдохнуть. Но даю себе всплакнуть лишь раз в месяц. Закрываюсь, чтобы никто не видел: знаю, что Фернандо расстраивается, когда видит у меня слезы. Да, хочется порой убежать. Но кто, если не я? Если бы не я, его бы уже давно не стало. Моя поддержка дает ему сил. Я хочу, чтобы папа как можно дольше видел дочку, видел, как она растет. Я потеряла своего отца в 6 лет. Я знаю, что это такое и хочу, чтобы папа был у дочки как можно дольше.

Дочка думает, что папа старенькийФото: Личный архив

Недавно Фернандо провел последнюю встречу с фанатами.

- Ему тяжело быть на публике, - объясняет жена футболиста. - Он 24 часа лежит. После этой встречи СМИ начали писать, что он собирается делать эвтаназию. Я утром проснулась и прочитала это. У меня тряслись руки, я сидела и плакала. Я не поняла, кто что решил. Вчера переписывалась со своим мужем. Просыпаюсь и тут такое. Думаю: неужели он мог подумать об этом? Но это неправда. Он будет бороться за нас, за нашу дочь.

Самый близкий для Фернандо Риксена человек - дочь ИзабеллаФото: Личный архив

У семьи сейчас нет никакого дохода. И каждый день Вероника борется не только за жизнь своего мужа, но и за свою с дочерью.

veronikaricksen Happy birthday love of my life isabella 7 year old already my baby girl , mama and papa love you so, so much

- У нас ничего у нас нет: живем на что придется. На благотворительный вечер. Больше денег нет. Моя мама помогает нашей семье. Голландцы пенсию не платят, потому что им нужен документ, что он еще живой. Честно сказать, я перестала планировать свое будущее. Я живу сегодняшним днем. Я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что мне дальше делать, как мне быть. Я думаю об этом. Но главное для меня, чтобы в семье как можно дольше был папа.

Если вы хотите помочь семье, это можно сделать на сайте пожертвований Фернандо Риксена.

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