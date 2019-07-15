2019-07-15T11:26:49+03:00
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Петербурга из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Борт полтора часа летал над городом, нарезая круги
Лилия КОЗЛОВА
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Самолет полтора часа кружил над Петербургом и вернулся в ПулковоСамолет полтора часа кружил над Петербургом и вернулся в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
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Треснувшее стекло в кабине пилотов самолета рейса YC 846 из Петербурга в Новый Уренгой авиакомпании «Ямал», стало причиной возвращения борта в аэропорт Пулково. Воздушное судно вылетело из Северной столицы сегодня, 15 июля, в 4 часа утра, однако от города далеко не улетело, а начало кружить вокруг, создавая в небе замысловатый рисунок.

Кольцеобразные узоры траектории полета самолета в Новый Уренгой видно на карте портала, отслеживающего лайнеры в воздухе. Воздушное судно вылетело из Пулково, сделало разворот над Финским заливом, пересекло город и потом долго кружило над северо-восточной частью Ленинградской области, примерно полтора часа нарезая круги.

Лайнер сделал несколько кругов над Ленобластью и вернулся в аэропорт / скрин Flightradar24

Лайнер сделал несколько кругов над Ленобластью и вернулся в аэропорт / скрин Flightradar24

Как оказалось, когда самолет Bombardier CRJ-200, вылетевший из Пулково, набирал высоту, стекло в кабине пилотов не выдержало давление и треснуло. На борту в момент полета находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Было принято решение покружить над Петербургом, чтобы выработать топливо и вернуться обратно в аэропорт Петербурга.

Приземлился самолет в Пулково удачно. Сообщений о пострадавших не поступало. Все пассажиры в полном порядке.

На данный момент, по данным информационного табло Пулково, рейс YC 846 на сегодня отменен. В Новый Уренгой пассажиры отправятся завтра.

Также сегодня-завтра должна разрешиться судьба петербуржских туристов, которые еще 13 июля застряли в аэропорту Болгарии. 140 человек не смогли вернуться домой из-за проблем с авиакомпанией. Сейчас они ожидают вылета, однако точное время возвращения не знают.

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В субботу, 13 июля, около 140 человек должны были вылететь из Болгарии в Петербург. Но они до сих пор находятся за границей и даже не знают, когда смогут вернуться домой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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