2019-07-15T10:27:50+03:00
Происшествия

«В консульстве от нас отказались»: Застрявшие в Болгарии петербуржцы боятся остаться на улице

Ожидать самолета в Пулково пассажирам придется до вторника, 16 июля
Лилия КОЗЛОВАСергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Застрявшие в Болгарии петербургские туристы могут остаться заграницей до вторникаЗастрявшие в Болгарии петербургские туристы могут остаться заграницей до вторникаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Около 140 туристов застряли в болгарском городе Бургас, в ожидании самолета в Петербург. Рейс на Пулково должен был отправиться еще 13 июля в 19:30, однако до сих пор все пассажиры находятся заграницей и не знают, когда смогут вернуться домой. В понедельник, 15 июля, они ожидают четкого ответа от авиакомпании.

- Оказывается, уже решено каким рейсом и кто полетит. Но мы не знаем, как нас распределили - на просьбу сообщить нам как они нас разместили, мы получили отказ, - рассказал «КП-Петербург» один из пассажиров Денис Овчаренко. - Мы, оказывается, летим, но кто и откуда?

По словам пострадавшего, ему сообщили о том, что он вылетает в Петербург вечерним рейсом из Варны. Однако группа пострадавших туристов, которые объединились вместе, хотят отправиться домой на одном самолете.

- В «Балкан Экспресс» прозвучала фраза: во вторник все 40 человек улетят из Бургас, - в надежде отметил ожидающий пассажир.

Ранее сообщалось, что всех пассажиров отправят обратно в Петербург разными авиакомпаниями. Застрявшие в Болгарии туристы возмущены и беспокоятся, что сегодня их выгонят из гостиницы, где они ожидают трансфер домой, и останутся на улице. Что делать, они не знают. «В консульстве от нас отказались», разводят они руками. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сапсан» насмерть переехал мужчину из Чувашии в Тосно
Школьники разбились о глухую стену гаража, угнав родительскую машину в Петербурге
Ночью на проспекте Ударников каршеринг впечатал белый автомобиль в «КамАЗ»
Самолет Петербург – Новый Уренгой больше часа кружил над городом и вернулся в Пулково
Погода на 15 июля в Санкт-Петербурге: Снова дожди
В Санкт-Петербурге завершился девятый Международный Военно-морской салон
В Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
Застрявшим в болгарском Бургасе петербуржцам предлагают улететь в Россию из другого города - до него 150 километров, и добраться туда нужно за свой счет
Живодер, протащивший собаку за мопедом в Ленобласти, выложил трогательное видео о своей любви к животным
В Санкт-Петербург прибыли новые трамваи «Витязь-М»
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнется с тумана и дождей
Российских туристов, застрявших в Болгарии, доставят в Санкт-Петербург другие авиакомпании
45 000 зрителей ждут на матче «Зенит-Тамбов» в Санкт-Петербурге