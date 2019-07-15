«В консульстве от нас отказались»: Застрявшие в Болгарии петербуржцы боятся остаться на улице

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-15T10:27:50+03:00

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Около 140 туристов застряли в болгарском городе Бургас, в ожидании самолета в Петербург. Рейс на Пулково должен был отправиться еще 13 июля в 19:30, однако до сих пор все пассажиры находятся заграницей и не знают, когда смогут вернуться домой. В понедельник, 15 июля, они ожидают четкого ответа от авиакомпании.

- Оказывается, уже решено каким рейсом и кто полетит. Но мы не знаем, как нас распределили - на просьбу сообщить нам как они нас разместили, мы получили отказ, - рассказал «КП-Петербург» один из пассажиров Денис Овчаренко. - Мы, оказывается, летим, но кто и откуда?

По словам пострадавшего, ему сообщили о том, что он вылетает в Петербург вечерним рейсом из Варны. Однако группа пострадавших туристов, которые объединились вместе, хотят отправиться домой на одном самолете.

- В «Балкан Экспресс» прозвучала фраза: во вторник все 40 человек улетят из Бургас, - в надежде отметил ожидающий пассажир.

Ранее сообщалось, что всех пассажиров отправят обратно в Петербург разными авиакомпаниями. Застрявшие в Болгарии туристы возмущены и беспокоятся, что сегодня их выгонят из гостиницы, где они ожидают трансфер домой, и останутся на улице. Что делать, они не знают. «В консульстве от нас отказались», разводят они руками. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU