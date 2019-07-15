«Витязи» идут на юг: Жителей Кировского и Красносельского районов пересадят на трамваи будущего

Север Петербурга футуристичные трамваи «Витязь-М» своим космическим видом и набором функций уже не удивляют: они катаются по проспекту Просвещения по маршруту №100 последние полтора года. А вот на юге таких машин еще не видели. Дивиться инновационным трамваям «южане» будут совсем скоро: город уже получил первый модифицированный «Витязь» 2019 года выпуска, который отправят в Трамвайный парк №8.

ТРАМВАЙ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Трехсекционные трамваи «Витязь-М» разрабатывали с заботой о пожилых пассажирах и мамочках с колясками: салон полностью низкопольный, двери (они, к слову, открываются наружу) и проходы широкие. Достичь простора в салоне позволила запатентованная технология поворотной тележки, ряд которых несет многотонный корпус трамвая на себе.

Для стариков с палочками, мам с колясками и инвалидов-колясочников предусмотрели выдвижные аппарели. Легко ориентироваться в таком трамвае даже инвалидам по зрению. Все это позволяет ускорить посадку и высадку народа на остановках, а значит, помогает «Витязю» быть пунктуальным.

Скоро трамвай выйдет на один из самых загруженных маршрутов юго-запада. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Расплатиться в чудо-вагоне можно наличными, проездным, банковской картой и даже смартфоном. Специально для «зайцев» трамвай оборудовали системой видеорегистрации и подсчета пассажиров.

Бегущая строка, медиакомплекс с экранами, Wi-Fi, встроенные USB-зарядки для мобильных устройств – на борту трамвай есть практически все. Но удобно в нем не только пассажирам, но и водителю. Кабина «Витязя-М» походит на кабину космического корабля, за всеми слепыми зонами следит дюжина камер, на заднем борту установлен «умный» знак «Внимание, пассажир!» для соседей по дорожному движению.

Завершает образ трамвая-новатора способность ездить без электричества. В случае обрыва контрактной сети автономный ход позволяет ему выйти из-под обесточенного участка.

«БОГАТЫРСКИЙ» ДЕСАНТ

Очередной контракт на поставку «Витязей-М» заключили в мае. По нему, до конца лета на юг города отправится 21 машина. Вагоны обошлись городу в 1,995 миллиарда рублей.

– Для Трамвайного парка №8 это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет (не считая 4 низкопольных вагонов «ТрамРус», работающих на юго-западе с 2014 года), – отмечают в «Горэлектротрансе». – Новые вагоны заменят модели более ранних лет выпуска на маршруте №60, который проходит от завода «Северная верфь» до улицы Пограничника Гарькавого, подвозя пассажиров от станции метро «Автово» к жилым районам на Петергофском шоссе, улицах Маршала Казакова и Десантников.

Первый «Витязь-М» 2019 года выпуска прибыл с завода по частям. Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

Направить десант «Витязей» именно сюда решили потому, что маршрут №60 – один из самых востребованных среди всей наземки в Кировском и Красносельском районах.

Кстати, вместе с вагонами производитель передаст городу два комплекта приспособлений, которые позволяют поставить трамваи на рельсы. В дальнейшем оборудование поможет устранять сходы трамваев с путей: систему можно установить на любой автомобиль аварийной службы и использовать для других моделей вагонов. Первая оборудованная машина – «локомобиль» – уже заступила на службу к трамвайщикам города.

– При наличии в каждом трамвайном парке машина могла бы выполнять различные маневровые работы, например, расставлять вагоны перед выпуском на линию, – отмечал на Международном форуме пассажирского транспорта «SmartTransport» директор «Горэлектротранса» Василий Остряков. – А зимой она могла бы расчищать снег.

ТТХ

Модель: трамвайный вагон 71-931М «Витязь-М»

Производитель: «Производственная компания Транспортные системы»

Длина: 27,5 м

Ширина: 2,5 м

Высота: до 3,5 м

Высота пола от уровня головок рельсов: 37 см

Количество мест: 60

Вместимость: от 185 до 260 человек

Количество дверей: 6 (из них 4 – двойные)

Масса: 37 т

Число секций: 3

Число тележек: 3

Доля низкого пола: 100%

СПРАВКА «КП»

Первые три «богатыря» – модифицированных «Витязя» – вышли на линию в конце 2017 года. Их опробовали на севере Петербурга, на маршруте №100. Позже туда же, в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, поставили еще восемь трамваев, в результате число «Витязей-М» в Петербурге дошло до 11.

Кроме пассажиров петербургского маршрута №100, модифицированные «Витязи» катают пока только москвичей: в столице этих современных трамваев уже 282.

Изначально «Витязей» выпускали только в Твери, но в мае 2018-го в Петербурге возродили работу Невского завода электрического транспорта, который стал выпускать инновационные низкопольные вагоны для города на Неве. Первые «Витязи» петербургского производства поставили на рельсы в том же году.