2019-07-15T22:14:27+03:00
Спорт

Деда, расскажи, как вы Испанию обыграли: Артем Дзюба показал «постаревшего» себя

С помощью приложения, форвард «Зенита» узнал, как он будет выглядеть на пенсии
Петр КИБЕР
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В "Инстаграме" Дзюба постарел, а вот на поле этогоне заметно.В "Инстаграме" Дзюба постарел, а вот на поле этогоне заметно.Фото: Илья СМИРНОВ
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Все мы стареем. Кто-то быстрее, а кто-то не так лихо. Сказывается и наследственность и образ жизни. Но узнать, как он будет выглядеть лет в 60, хочет каждый. Раньше этого добивались при помощи грима, седых париков и прочего, а сейчас достаточно мобильного приложения. Таким побаловался и форвард «Зенита» Артем Дзюба.

- Старый Муфаса, - иронично подписался именем главного героя диснеевского мультфильма «Король лев» футболист.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Дзюба показал себя в старости
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И, надо сказать, Дзюбе не откажешь в точности. Его постаревший портрет действительно чем-то неуловимо напоминает грозного, но доброго хищника на пенсии. Учитывая, что символ «Зенита» - лев, аналогия получилась полной.

Не обошли стороной новый пост и подписчики форварда. Кроме одобрительных комментариев, они по-доброму пошутили над футболистом.

- Деда, а деда, а расскажи как вы победили Испанию. Внучата, - иронично пишут пользователи соцсетей.

- Красивый мужчина, с чувством юмора не может напугать! Мне кажется в старости Вы будете прикольным дедулей, от которого будут без ума внуки и бабули. Дай Бог Вам счастья и долгих лет, - добавляют другие.

Напомним, что накануне Дзюба отыграл полный матч за «Зенит» в противостоянии с «Тамбовом» и стал автором победного мяча. В этой игре на старика он точно не был похож.

А в июньском матче за сборную России Артем побил достижение Аршавина и Черчексова, поучаствовав в разгроме Сан-Марино. А в дни отдыха открыл рыболовный сезон и получил особый приз за мужественность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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