Милые и хищные пушистики: Ленинградский зоопарк показал первых за 32 года птенцов ястребиных сов

Долгожданное событие произошло в зоопарке Санкт-Петербурга, носящем гордое имя «Ленинградский». Здесь широкой публике показали птенцов ястребиных сов, родившихся аккурат ко Дню Победы. Сейчас пушистые малыши готовы приветствовать посетителей из взрослого вольера.

- Совята уже окрепли, осмелели и начали переодеваться во «взрослое» оперение. Внешне их довольно сложно отличить от родителей, но малышню выдает редкий «детский пушок», который остался на теле птенцов, - сообщает пресс-служба зоопарка.

Трое птенцов появились в Ленинградском зоопарке в начале мая нынешнего года. Фото: vk.com/spbzoopark

Всего новых жителей петербургского зверинца трое. Первый малыш родился у пары ястребиных сов Ирги и Тони 9 мая, второй - 10 числа, а третий - через трое суток. Первое время птенцы не выходили из домика и лишь 31 мая самый смелый из них отважился высунуть клюв на улицу. Совенок прогулялся по вольеру, а на следующий день осмелел и вспорхнул на жердочку к маме и папе.

Вскоре малыши станут такими серьезными, как родители. Фото: vk.com/spbzoopark

Ну а сейчас посетители Ленинградского зоопарка могут увидеть уже всех трех новоселов. При этом рождение птенцов принесло самую большую радость самим сотрудникам зверинца, ведь это первое потомство, появившееся у ястребиных сов на берегах Невы с 1987 года.

Напомним, на днях зоопарк показал новорожденого малыша обезьянок-капуцинов, а в начале апреля сотрудница зверинца стала приемной мамой для кенгуренка и детеныша летучей мыши - нильского крылана.