В Петербурге решают, каким должно стать Конюшенное ведомство

Зданию Конюшенного ведомства прочат стать центром притяжения для туристов и горожан, хотя памятник федерального значения уже долгое время находится в плачевном состоянии. Два последних года историческая постройка ждет инвесторов и концепции реконструкции.

А в пятницу, 19 июля в самом здании Конюшенного ведомства открылась выставка проектов его реконструкции. Пока это можно назвать стадией обсуждения. Городу еще предстоит выбрать не только концепцию, но и финансовую модель, с помощью которой здание будет восстановлено. Однако с проектом могут определиться уже к концу этого года.

– Городу и общественности нужно определиться, что должно быть здесь в будущем, – отметил глава Комитета по инвестициям Роман Голованов. – А это предложения городу по восстановлению того наследства, которая нам досталось со времен Петра Великого.

Памятник уже долгое время находится в плачевном состоянии.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЦЕНТР ИСКУССТВ И ОБРАЗОВАНИЯ

На суд не только специалистов, но и самих петербуржцев представили пять проектов. Их предложили компании «Старт Девелопмент», «Группа Ярд», «Тандем Истейт», а также Центр выставочных и музейных проектов и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Все они предусматривают комплексную реставрацию исторических зданий и преображение его до большого общественного и культурного пространства. Так, «Старт Девелопмент» предлагает приспособить здание под музейные и выставочные функции, расположить там не только экспозиции, но и хранилища, помещения для научных сотрудников и так далее. Кроме того, облагородить двор и территорию вокруг здания. Например, среди идей – сделать набережную Мойки пешеходной. С нее можно будет попасть прямиком во внутренний двор Конюшенного ведомства. Площадь у здания также предлагают освободить от авто и сделать их нее свободную территорию для отдыха, фестивалей и концертов.

Пять проектов станут началом обсуждения концепции будущего пространства.Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный музей истории Петербурга предлагает превратить Конюшенное ведомство в общегородскую площадку для проведения временных выставок, фестивалей и конкурсов. А также открыть там постоянную экспозицию своего музея, сделать театрально-концертную площадку и центр развития городской культуры. Кроме того, для туристов в самом центре Петербурга хотят создать информационный центр.

Компания «Тандем Истейт» помимо пространств для выставок и музейных экспозиции, фото и видео студий, мест для мастер-классов, предлагает создать и образовательную зону в Конюшенном ведомстве. Например, предусмотреть театральные, музыкальные и художественной школы для детей и взрослых.

Городу еще предстоит выбрать и финансовую модель, с помощью которой здание будет восстановлено.Фото: Олег ЗОЛОТО

Образовательными площадками предлагает занять часть исторического здания и Центр выставочных музейных проектов. А также офисы, коворкинги, архитектурные и художественные мастерские. И, конечно, проект тоже предусматривает большие площади под выставочные пространства. И универсальную сцену, которая подойдет как для театральных постановок, концертов, так и для лекционной и образовательной деятельности.

В проекте «Группы Ярд» предлагается не только сделать музейные и концертные пространства, но и предусмотреть в Конюшенном ведомстве отель. А во внутреннем дворе предлагают разбить фруктовый сад.