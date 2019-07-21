«Читает только по губам»: Жена глухонемого, которого изрезали в метро за то, что он не смог ответить на вопрос, рассказала о нападении

«Мужчина выхватил нож и начал резать двух впереди стоящих пассажиров. Хлестала кровь, началась паника, - этот жуткий момент до сих пор стоит перед глазами пассажиров метро Петербурга. 36-летний уроженец Северного Кавказа Фетулах Гамдулаев на глазах у десятков людей напал в вагоне метро на ехавших в поезде друзей Юрия Смотрикова и Валерия Ищенко. Дебошир спросил у мужчин будут ли они выходить на станции. Не услышав ответ пришел в бешенство и достал из кармана нож, решив проучить «дерзких» пассажиров.

КРОВЬ ПО ВСЕМУ ВАГОНУ

- В вагоне началась драка, - рассказывает одна из пассажирок Анна Федорченко. - Все были в панике. Не знали, что делать, то ли в вагоне находиться, то ли выбегать из него. Парня ранили в спину, он бегал по вагону. Спина и рука были в крови. Поезд стоял на месте, все кричали чтобы «скорую» вызвали. Я уехала, чтобы не видеть этого всего.

Мужчина изрезал пассажиров, которые не ответили на его вопрос Фото: ДТП и ЧП Петербурга

На дебошира тут же набросились другие пассажиры. Один из них выбил нож у Фетулаха, после чего с еще одним мужчиной скрутил нападавшего.

- Я был в соседнем вагоне, это просто ужас! - рассказывает очевидец Виталий Королев. – Начался скандал, потом звуки ударов по корпусу, и люди кричат: «Успокойся!». У пострадавшего кровь со спины шла.

Фетулаха сразу же передали сотрудникам полиции. Мужчина, как оказалась, был уже судим за нападения. А вот сами пострадавшие Юрий и Валерий оказались инвалидами по слуху и речи. Оба глухонемые с детства. Поэтому они даже при желании не смогли бы ответить на вопрос Фетулаха.

ИНВАЛИД С ДЕТСТВА

- Муж ехал вместе со своим другом Юрой в гости, - рассказала «КП-Петербург» жена Валерия Олеся. – Они оба плохо слышат, читают только по губам. Как они могли ответить на вопрос, если даже его не слышали? Я узнала о случившемся из Интернета. Я только что от мужа. Он сказал, что он посмотрел на этого мужика и не понял и сразу, что происходит. В этот момент он ранил Юру ножом в спину, а Валерия в живот. Сейчас они оба в тяжелом состоянии. И до сих пор не понимают, почему на них напали.

Жена Валерия уже навестила своего мужа в больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нападение на Юрия с Валерием стало для их родственников шоком.

- Как вообще можно напасть на инвалида, - недоумевает брат Юрия. – У него жена и дочка. Он всегда очень спокойный и тихий. Мухи не обидит. Дружит только с такими же как он. Общаются они жестами. У него и так проблем хватает. Ни на одну работу не может устроиться. Раздает флаеры на улице, зарабатывает как может. Супруга у него тоже плохо слышит.

Сейчас Юрий с Валерием остаются в реанимации. Они перенесли операцию. Но, по словам врачей, жизням пострадавших сейчас ничего не угрожает. А вот Фетулаху грозит до 12 лет колонии.

Юрий, как и его друг, сейчас в реанимацииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний гражданин.

Сейчас суд уже взял подозреваемого под арест.

- Гамдулаев был против ареста, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Он пояснил суду, что защищался от нападения, во время которого ему повредили руку. Вместе с тем, он оформил явку с повинной.

Сами же глухонемые друзья не отчаиваются. Они ждут, чтобы их быстрее выписали из больницы, чтобы вернуться к своим семьям.

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