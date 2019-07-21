В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-21T15:21:59+03:00

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В Петербурге 36-летнему Фетулаху Гамдулаеву, напавшему с ножом на пассажиров метро, предстоит ждать суда в СИЗО. Напомним, что ЧП произошло накануне на станции Пушкинская. Фетулах задал вопрос двух впереди стоящим мужчинам - будут ли они выходить? А когда не услышал ответ, достал нож и всадил несколько раз в обоих. Оказалось, что пострадавшие не могли ответить, потому что с детства глухонемые.

- Фетулах возражал против ареста, пояснив суду, что защищался от нападения, в результате которого у него была повреждена рука, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Вместе с тем, он оформил явку с повинной.

Пострадавшие находятся в больницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Суд взял его под стражу до 18 сентября.

Пострадавшие, напомним, остаются в больнице в тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" ранее рассказала жена одного из мужчин.

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На станции «Пушкинская» в Петербурге мужчина напал с ножом на двоих глухонемых

Поножовщиной в петербургской подземке закончилась пятница, 19 июля. За полчаса до закрытия метро в подъезжающем на станцию «Пушкинская» поезде пассажиры стали свидетелями страшной картины. В одном из вагонов неизвестный напал на двоих мужчин и ранил их ножом. Ситуация стала еще более пугающей, когда выяснилось, что пострадавшие – глухонемые. О происшествии рассказали очевидцы в соцети (подробности)

Мужчина изрезал двух глухонемых в метро Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU