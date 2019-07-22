«Репутация у ней, побойтесь бога»: Шнуров высмеял скандальные нападки Собчак из-за Богомолова

Снова заклятые друзья Ксения Собчак и Сергей Шнуров бурно решают разногласия, кидая друг другу оскорбления в сети на просторах Instagram. Сегодня, 22 июля, стихотворный баттл возобновился из-за того, что Ксению Анатольевну, по всей видимости, задело обвинение музыканта в том, что она не сама слагала строки для поэтических-интернет «схваток». Во время одного интервью Шнуров заметил, что самым сильным соперником для него на поле Instagram для него оказался режиссер Константин Богомолов, нынешний ухажер Собчак, который, по мнению музыканта, писал за телеведущую стихи.

- Говорю тебе как поэт и баба: Твой высер, Сережа, – довольно слабый. При всем моем к тебе уважении, Ты не выдержал поражения. Я с тебя реально смеюсь: Тур стадионный, а прессы мало? Шнуров вываливает фейк-ньюз Про то, что Собчак стихов не писала! – возмутилась светская львица.

Шнуров считает, что все стихи за Собчак пишет ее ухажер - БогомоловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замечание Шнурова пробудило в Ксении большой поток возмущения, который сдержать она не смогла, приправляя крепким непечатным словцом.

- Клянусь лабутенами и отчизной, Что Богомолов мне никогда Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни! – заверила Собчак.

В ответ Ксения заметила, что музыканту явно песни писала экс-жена Матильда, которая была его «розеткой» и спасала от похмелья. Также светская львица снова рискнула вызвать Шнурова на баттл, однако он предложение мягко пропустил мимо, на поэтический выпад все же ответил.

- Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо, И не трогают ее даже немного. Что на дома-два жила, так враки это. Всё на людях и всегда же при параде, - ткнул Шнуров в бывшую семейную жизнь телеведущей, о которой стали известны пикантные подробности.

Однако продолжать долго музыкант не стал, видимо решив, что лучше спорить с самим Богомоловым, а не Собчак, указав ей на место. .

- Есть болезни, что совсем не лечатся, Быть затычкой в каждой ж***, например, - заключил лидер «Ленинграда».

Спорт между двумя скандальными звездами окончательно никогда не прекратится, считают их поклонники. Что один яркий представитель богемы и бунтарь, что вторая дама, которой палец в рот не клади.

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