2019-07-23T20:35:32+03:00
Происшествия

«Мы узнаем, были ли врачебные ошибки»: Федерация бокса России проведет расследование смерти боксера Дадашева

Также организация возьмет на себя оплату похорон спортсмена
Роман ЛЯЛИН
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У Максима Дадашева осталась жена и ребенокУ Максима Дадашева осталась жена и ребенок
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Боксер из Петербург Максим Дадашев скончался в США после тяжелого боя с мексиканцем Субриэлом Матиасом. Во время 11 раунда американский тренер российского спортсмена заметил, что состояние боксера тяжелое и уговорил бойца позволить остановить поединок. Но было уже поздно. По дороге в раздевалку Дадашев потерял сознание. Его доставили в больницу, где выявили тяжелый отек мозга. Максиму сделали трепанацию черепа. Но операция не помогла. Через несколько дней боксер скончался.

Максим Дадашев умер в больнице в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Дадашев умер в больнице в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас рядом с Максимом находится его супруга. У пары остался ребенок. Коллеги Дадашева выражают соболезнования семье. Год назад у спортсмена умер отец. Спортсмены готовы взять на себя помощь родным Максима.

- Мы проведем собственное расследование, - рассказал "КП-Петербург" генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Мы с врачами разговаривали утром, состояние Максима было тяжелое. Но не было плохих новостей. А после обеда позвонили и сообщили это. Мы хотим добиться правды. Мы будем обращаться в больницу, нанимать специалистов. Будем узнавать, как были проведены допуски, было ли ранее МРТ. Были ли врачебные ошибки. Хотим узнать из-за чего это произошло. Я не думаю, что это из-за бокса. Это очень редкий случай. Все должны знать, что произошло.

Дадашев тренировался в Петербурге

Дадашев тренировался в Петербурге

Федерация бокса будет оказывать материальную помощь семье спортсмена.

- Главное привести его домой, все затраты на перевозку и похороны мы берем на себя, - пояснил Умар Кремлев. - Наши сотрудники занимаются этим. Будем и в дальнейшем помогать семье. Будем всегда рядом, в том числе и материально. Мы своих не бросаем. Это большой удар для нас.

Справка "КП"

Максим Дадашев — мастер спорта России международного класса. После участия в Европейских играх перешел в профессиональный бокс. Провел 13 боев, не проиграв до этого ни разу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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