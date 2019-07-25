В Петербурге началась генеральная репетиция ко Дню Военно-Морского флота

Уже через три дня, 28 июля в Петербурге и Кронштадте состоится грандиозный парад в честь Дня Военно-Морского флота России. В нем примут участие десятки подводных кораблей, подводные лодки и даже морская авиация. А сегодня, 25 числа, в городе на Неве проходит генеральная репетиция парада. Чтобы посмотреть на красочное зрелище, на набережных города собрались толпы петербуржцев и туристов.

- Напротив Эрмитажа стоят очень плотно и даже в несколько рядов. Ближе Троицкому мосту посвободнее. Некоторые даже залезают на деревья - оттуда лучше видно, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

Зрители репетиции сидят на набережных...Фото: Артем КИЛЬКИН

Само действо началось ровно в 10.00. Собравшиеся на берегах Невы зрители могут увидеть корабли всех четырех военно-морских флотов России и Каспийской дивизии. Возглавляет парад пришвартованный в акватории парусный фрегат «Полтава» - точная копия корабля петровских времен, построенный в Петербурге.

...и даже на деревьях.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме этого участие в торжествах (но не репетиции) примут фрегат военно-морских сил Китая «Сиань» и ВМС Индии «Таркаш». Их можно будет посетить 26 и 27 июля.

Напомним, что в связи с проведением генеральной репетиции парада, днем 25 июля будут разведены почти все мосты и ограничено движение в центре города.