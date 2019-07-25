Кто такая Елена Григорьева и чем она известна: Активистку жестоко убили в Петербурге

В Петербурге убили гражданскую активистку 41-летнюю Елену Григорьеву. Изуродованное тело женщины с множественными ранениями обнаружили в кустах у дома 11 на Пулковском шоссе 21 июля. Однако убили правозащитницу сутками раньше, в ночь с 19 на 20 июля. Труп Григорьевой опознала ее мать. Позже полиция задержала 38-летнего уроженца Киргизии, который, по версии следствия, и зарезал женщину, пока они выпивали вместе. Тем более что за мужчиной числятся еще нападения. В то же время близкие и соратники Елены утверждают, что та часто получала угрозы и подвергалась насилию. Чем же занималась активистка Елена Григорьева, что так опасалась за свою жизнь?

Елена Григорьева часто участвовала в митингах и акциях в ПетербургеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

От МАРША МАТЕРЕЙ ДО ЛГБТ

41-летняя Елена Григорьева приехала в Петербург из Великого Новгорода. Крупной фигурой она не была, но активно принимала участие в социальной жизни города, появляясь практически на всех митингах и акциях в Северной столице. Ее волновала и пенсионная реформа и майские демонстрации, увидеть Григорьеву можно было и на Марше матерей и на протестах против войн. Изначально она придерживалась националистических взглядов, однако в последнее время пришла к праволиберальным идеям. Последняя акция, в которой участвовала Елена – «Стратегия-18» в защиту крымских татар.

В целом, ее образ жизни можно назвать антисоциальным, так как периодически Григорьеву задерживали на митингах, после чего она с гордостью публиковала в своих соцсетях фотографии из отделений полиции.

Активистка ни раз оказывалась в отделении полицииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КАМИНГ-АУТ ГРИГОРЬЕВОЙ

Елена Григорьева была активисткой не только антивоенного движения, но и ЛГБТ – сексуальных меньшинств. В начале 2019 года она совершила каминг-аут, открыто призналась в своей бисексуальности, стала публиковать фотографии, на которых она целуется с женщинами. После этого правозащитница стала получать угрозы. Друзья Елены рассказали, что та обращалась в полицию, но якобы там ей отвечали: «Когда убьют, тогда приходите». За несколько дней до своей смерти правозащитница даже попросила подругу приглядеть за ее котом, если с ней что-то случиться...

Однако, по предварительной версии, убийство активистки Григорьевой в Санкт-Петербурге произошло совершенно не на почве социальной, расовой или еще какой-либо ненависти, а из-за бытовой ссоры при участии алкоголя.

Сама женщина жила бедно в маленькой квартире с котиком. У нее осталась взрослая дочка.