«Я устала быть мамой»: 20-летняя петербурженка бросила двух детей, оставив прощальную записку в памперсах

20-летняя Валерия Меркурьева прожила со своим гражданским мужем Никитой пять лет. Пара растила двух сыновей: три и 1,5 года. До последнего времени Лера с Никитой были обычной молодой семье: он зарабатывал деньги, пока мать следила дома за детьми. Но вскоре, по словам Никиты, такая жизнь надоела молодой оторве, и она решила пуститься во все тяжкие.

Супруги в последнее время жили в Ленобласти. Никита трудился в Петербурге. На работе его и застал неожиданный звонок от тещи: «Лера привезла двух детей и сбежала». Мать малышей оставила в памперсах записку: «Я устала быть матерью, мне тяжело. Я уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь».

У Леры двое сыновей

- Для меня загадка, почему она оставила детей, - признался «КП-Петерубрг» Никита. - Она в записке написала, что устала быть матерью. Но история куда глубже. Сначала она мне изменила. Мы с ней поссорились сильно на этой почве. Она хотела разойтись. Я ее остановил, чтобы семья не распалась. Мы жили как большинство молодых пар. Но мне кажется, что она реально устала. Она молодая, ей 20 лет. Двое детей – это тяжело. Мне 26. Я старше и мне проще в этом плане.

Леру ищет полиция

В записке Лера при этом обвинила всех кроме себя.

- Она в записке ругалась на маму, на меня, - поясняет Никита. – Написала, что я ее бил. Что мама с ней не разговаривала. Я когда узнал, что дети с тещей, сразу же отпросился с работы и забрал их. Там жесть полная. Погода градусов 15 была, а Лера привезла детей в сандалиях без носков. Она особо детьми и не занималась. Заявление в полицию подала мама. Мне искать ее смысла не имеет. Зачем она? Детей буду воспитывать я.

Сейчас Леру разыскивает полиция.