Копила деньги на побег: 20-летняя петербурженка, бросившая двух детей, могла попасть в секту

История 20-летней петербурженки Валерии вызвала среди читателей «КП» большой резонанс. Лера вместе с гражданским мужем Никитой воспитывала двоих сыновей: три и 1,5 года. Супруг зарабатывал деньги для семьи, а Лера в это время одна следила за малышами. Но вскоре такая жизнь надоела молодой матери, и она решила пуститься во все тяжкие. Девушка привезла двух детей маме и сбежала. Для родных она оставила в памперсах записку: «Я устала быть матерью, мне тяжело. Я уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь». Поиском матери занимаются сотрудники полиции.

«ОНА КОПИЛА ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОБЕГА»

Вестей от Леры нет вот уже третий день. Ее телефон выключен, в социальных сетях она не появляется.

- Новостей нет, - вздыхает мать Валерии Татьяна. - Я не знаю, куда она могла уйти. Последний день она ничего не говорила. Она была довольна и счастлива, что документы сейчас сделает - у нее паспорт просроченный был. В тот насчет него она и пошла. Лера была веселая. Это потом я уже нашла записку. Она написала, что устала, как тяжело ей быть одной. Никто не помогает. В записке она также говорит, что детей любит. Пишет: «Только не отдавайте их в детский дом». Она их действительно любила. Если Лера живая, то вернется. Дети сейчас в хорошем состоянии, они у второй бабушки. Моя дочь впервые уходит куда-то.

Девушка оставила записку и сбежалаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мать уверена, что дочь кто-то подтолкнул к побегу.

- Не было у нее депрессии, - поясняет Татьяна. - Я думаю, что она попала в секту. Ей можно внушить все, что хочешь. Она сама бы не смогла такое сделать. Она хотела от мужа уходить, но потом они сошлись. Она написала, что он ее избивал, никуда не отпускал, денег не давал. Она готовилась к побегу заранее. Она так и написала: «Я уже давно это спланировала. Накопила денег». Но я думаю, что у нее нет ничего. Она не работала, пособие не получала.

Лера призналась, что устала быть матерьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЕЕ ОБРАТНО»

К слову, в последнее время сама Лера говорила, что хотела бы уехать в Корею. Последние два месяца она изучила иностранный язык и грезила поездкой.

- Я не знаю, почему ей вдруг приспичило учить корейский, - недоумевать мать Леры. – Еще ее побег может быть связан с родным отцом. Он ушел, когда она была еще совсем маленькая. Она его нашла, пыталась с ним связаться. Дозвонилась. А потом говорит: «Он не хочет со мной встречаться». Мне кажется, далеко Лера уйти не могла. Если только в пригороде или в городе.

Отец детей, тем временем, после побега Валерии не находит себе места.

Леру ищет полицияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я виню себя во всем, всю ночь не спал, - делится Никита. - Ломаю голову, куда она могла уехать. Надеюсь, что с ней все хорошо. Если она вернется, ради детей, я готов снова с ней быть.

Среди читателей «КП» история побега Валерии вызвала большой резонанс. К заметке россияне оставили на сайте «Комсомолки» почти 300 комментариев, еще более 700 - в социальных сетях нашего издания. Люди разделились на два лагеря. Одни поддерживают Валерию, другие – осуждают.

«МОЕГО МУЖА УБИЛИ, НО Я НЕ БРОСИЛА ДЕТЕЙ»

- Я родила в 19 лет первого ребенка - доченьку, через год и 10 месяцев появился сынок. Тогда были сложности с контрацептивами. Это был 1982 -1984 года. Муж военный. Он был постоянно на службе. Нет ни бабушек, ни дедушек. Но у меня и мысли не было оставить деток, якобы я устала. Когда детям было 10 и 8 лет, мужа убили в Таджикистане. Осталась одна, без средств к существованию. И ни одной минуты не было мысли оставить детей или сдать в детдом. И голодали. Всякое было. Но мы семья, и мы до сих пор очень дружны между собой. Дети не появляются ниоткуда. Думать надо, прежде чем рожать. Это не игрушка - надоели и бросила. Не нагулялась и замуж не выходи, не порть парню жизнь. Безответственность полная. И не надо все списывать на юный возраст мамы. Пей контрацептивы и гуляй.

Валерию ищут уже три дняФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это продукт нового времени, новых ценностей. «Бери от жизни все!». А отдавать - это не модно. Легкая и «красивая» жизнь - это цель.

- К сожалению, дети и молодежь не в состоянии противостоять той пропаганде гедонизма, которую навязывают из всех углов! И взрослым, с более - менее сформировавшейся психикой, часто, нелегко этому противостоять. Девушка - продукт времени и системы! Я бы назвала этих людей «жертвы инстаграма»!

- Половой жизнью жить никто не заставлял. Допустим, первого родила по неопытности, но потом надо было мозги включить и предохраняться. Мне жаль детей, которым досталась такая мать. Сплошь и рядом девушки выскакивают замуж пораньше, начинают гулять с мужиками прямо со школы. А кто виноват? Они сами и виноваты. Хотят веселья и удовольствий, а страдают их дети. Только не надо сю-сю про то, что молодая и неопытная. По неопытности люди совершают ошибки во всех возрастах, а потом их исправляют. Стиль жизни это не ошибка, а характер.

«МУЖЧИНЫ ХОТЕЛИ РАВНОПРАВИЯ? ПОЛУЧАЙТЕ!»

Нашлись и те, кто вступился за мать.

- Хоть не в торговом центре оставила. Эмоциональное выгорание. Рановато начала семейную жизнь.

- У нее затянувшаяся послеродовая депрессия. Женщина не может восстановиться, сама подросток, а ее рожать заставили. Эмоциональное выгорание. Сожитель плохо с ней обращался, помыкал, бил. Женщины после родов очень чувствительны, забыть себя и отдавать все внимание и любовь детям, для этого надо иметь подпитку любви от мужа.

- С такой малышней очень тяжело с одним, а тут двое. Один уже носится, не догонишь, падает, бьется, а второй вроде ещё спокойней, зато все в рот тянет без разбору, да еще только на горшок приучаются.

У Валерии двое детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Охмурил красивую, потом второго сделал, привязал к дому. Девушка ничего не видела, школу хоть окончила? Сбежала от него.

- По крайней мере, честно сказала и оставила дома, а не в канаву кинула. Если у нее, правда, нет сил заниматься детьми, то кому оно надо - через силу? Ребенку нужна искренне любящая мать, а не та, которая по принудиловке с ними сидит. Она сама ребенок - 20 лет и с 17 уже рожает и нянчится. И она права - виноваты все вокруг, что довели ребенка до жизни такой. Отец молодой, здоровый - вырастит.

- Ну мужики бросают женщин с детьми сплошь и рядом и нормально им. При этом требуют равноправия, не уступают женщинам намеренно места в общественном транспорте. А что? Равноправие! Ну и вперед, воспитывайте, учите, кормите детей... а жена пусть жлобно алименты цедит.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Ей никто вовремя не помог, не поддержал»

- Я думаю, что у этой матери накопилась усталость, - поясняет психолог, эксперт по семейным отношениям Наталья Искра. - Потому что быть с двумя маленькими детьми, да еще и у которых разница небольшая, это очень тяжело. Это тяжелые для родителей возрастные группы. Тебе никто не помогает, у тебя нет времени даже выйти и побыть какое-то время без детей. Естественно, ты от этого очень сильно устаешь. А дальше все уже зависит от особенности личности мамы. Она, может, не могла просить помощи. Или не у кого ее просить. Или просила, но ей ее не оказывали. К сожалению, такое произошло, потому что она не смогла найти поддержки. По сегодняшним данным, материнский инстинкт есть у 30 процентов женщин. Он работает, пока женщины не перестают кормить грудью. Это год, полтора. Максимум до трех лет. А дальше уже социальные нормы. Ты уже видишь другие смыслы, чтобы быть мамой.

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас поиски матери ведут сотрудники полиции.

- В полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступило заявление от 48-летней местной жительницы с просьбой разыскать ее 21-летнюю дочь, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Женщина пояснила, что дочь приехала к ней накануне в гости из поселка Оредеж с двумя несовершеннолетними сыновьями. Девушка ушла из дома, оставила документы на детей и до настоящего времени не выходит на связь. В настоящее время дети находятся с бабушкой. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку и принимают все необходимые меры к установлению местонахождения матери детей.

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