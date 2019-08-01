«Он, как блогер, только лучше»: Шнуров написал хвалебную оду Путину

Скандалист и хулиган, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, которым удивил многих своих подписчиков. И не только потому, что среди строк нет ни одного матерного слова. Неожиданно музыкант написал оду не кому-то, а самому президенту России Владимиру Путину. В своем хвалебном послании Шнуров перечислил таланты и увлечения главы страны, заявив, что «он для многих, так сказать, пример».

Свое стихотворение, опубликованное в Instagram, музыкант посвятил недавнему погружению президента на дно Финского залива в батискафе. Назвал Путина его личностью, альфой, индивидом и вообще «правильным мужиком», который «как блогер, только еще лучше», потому что он не обращает внимания на лайки.

Владимир Путин погружается на дно Финского залива. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вот же человеку все по кайфу,

Он для многих, так сказать, пример.

То залезет внутрь батискафу,

То слетает в небо, например.

Может побороться на татами.

У него по жизни все окей.

Искупался утром он с китами,

А под вечер поиграл в хоккей.

На лице спокойствие. Без срасти

Тигра усыпил. И снег кружит.

Говорят, что на все руки мастер.

Образцовый, правильный мужик.

Быть среди событий, прямо в гуще.

Годный пилит он контент, камон.

Он, как блогер, только еще лучше,

Целый мир подписан на него.

Лайкают-не лайкают, он выше!

Личность. Альфа. Мега. Индивид.

Новый выпуск с ним ещё не вышел?

Ждем. Ну, чем же нас он удивит!

Напомним, что Владимир Путин во время визита в Петербург в минувшую субботу погрузился на дно Финского залива для того, чтобы лично посмотреть на погибшую в 1942-м году советскую подводную лодку, которая уже более 75 лет покоится под толщами воды.

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