«Он, как блогер, только лучше»: Шнуров написал хвалебную оду Путину
Скандалист и хулиган, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, которым удивил многих своих подписчиков. И не только потому, что среди строк нет ни одного матерного слова. Неожиданно музыкант написал оду не кому-то, а самому президенту России Владимиру Путину. В своем хвалебном послании Шнуров перечислил таланты и увлечения главы страны, заявив, что «он для многих, так сказать, пример».
Свое стихотворение, опубликованное в Instagram, музыкант посвятил недавнему погружению президента на дно Финского залива в батискафе. Назвал Путина его личностью, альфой, индивидом и вообще «правильным мужиком», который «как блогер, только еще лучше», потому что он не обращает внимания на лайки.
Владимир Путин погружается на дно Финского залива. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Вот же человеку все по кайфу,
Он для многих, так сказать, пример.
То залезет внутрь батискафу,
То слетает в небо, например.
Может побороться на татами.
У него по жизни все окей.
Искупался утром он с китами,
А под вечер поиграл в хоккей.
На лице спокойствие. Без срасти
Тигра усыпил. И снег кружит.
Говорят, что на все руки мастер.
Образцовый, правильный мужик.
Быть среди событий, прямо в гуще.
Годный пилит он контент, камон.
Он, как блогер, только еще лучше,
Целый мир подписан на него.
Лайкают-не лайкают, он выше!
Личность. Альфа. Мега. Индивид.
Новый выпуск с ним ещё не вышел?
Ждем. Ну, чем же нас он удивит!
Напомним, что Владимир Путин во время визита в Петербург в минувшую субботу погрузился на дно Финского залива для того, чтобы лично посмотреть на погибшую в 1942-м году советскую подводную лодку, которая уже более 75 лет покоится под толщами воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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