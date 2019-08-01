2019-08-01T13:19:36+03:00
Общество

Шесть парков мира, в которых воплотили желания жителей

Пополнить список прогрессивных зеленых зон в Петербурге постараются парком на проспекте Добролюбова
Анна ПОСЛЯНОВА
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Один из вариантов – открыть на Петроградской стороне арт-парк. Фото: Администрация Санкт-ПетербургаОдин из вариантов – открыть на Петроградской стороне арт-парк. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
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В Петербурге продолжается голосование за наполнение и название парка, который разобьют на бывшем Ватном острове на месте «судебного квартала». Нужно ли, развивая город, интересоваться, о чем мечтают горожане? Мнения есть разные. Но одно понятно точно: прогрессивное зеленое благоустройство, основанное на желаниях самих жителей, – мировой тренд последних десятилетий.

США, Вашингтон

К середине 2020-го в США обустроят одну из самых больших зеленых зон со времен открытия Канал-Парка в 2012 году. Жители проголосовали за то, чтобы назвать парк в честь активистки Алетии Браунинг Таннер, которая боролась за права темнокожих.

Парк назовут в честь активистки, которая боролась за права темнокожих. Фото: nomaparks.org

Парк назовут в честь активистки, которая боролась за права темнокожих. Фото: nomaparks.org

Несмотря на рабское происхождение, уже в 1807 году Таннер открыла первую школу для детей афроамериканцев в центральном районе Нома. Сейчас там как раз и обустраивают парк. На восьми тысячах квадратных метров расположатся большой луг, детские площадки и площадки для выгула собак.

Канада, Торонто

«ШернборнКоммон» открылся в 2010 году. Горожане выбирали название на специальном сайте. В шорт-лист вошли три имени, но победителем стало то, что отражает принадлежность парка обществу и напоминает о том, что раньше здесь была промзона.

Имя отражает принадлежность парка обществу и напоминает о том, что раньше здесь была промзона. Фото: www.asla.org

Имя отражает принадлежность парка обществу и напоминает о том, что раньше здесь была промзона. Фото: www.asla.org

В парке установили особое оборудование, очищающее и преобразующее водостоки со всего района. Променад к озеру Онтарио замостили гранитной мозаикой и окружили аллеей тополей.

Болгария, Стара-Загора

Жители трех районов города выбирали название для новой инклюзивной парковой зоны в течение нескольких месяцев. Сначала голоса и свои предложения собирали с помощью электронной почты, а затем лучшие варианты вынесли на обсуждение в муниципальном совете. В результате парк стал «Артиллерийским».

Парк стал «Артиллерийским». Фото: www.multipark.bg

Парк стал «Артиллерийским». Фото: www.multipark.bg

На 77 гектаров город потратил четыре миллиона лев (около 144 миллионов рублей): в центре поместили огромный фонтан, рядом поострили концертную сцену. Особенность парка – площадки для детей разных возрастов, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями.

Аргентина, Буэнос-Айрес

ElefanteBlanco, или «Белым Слоном», называлась старая туберкулезная больница на юге города. И хотя здание было памятником конструктивизма 30-х годов, он был в аварийном состоянии. Его пришлось расселить и снести. А на освободившемся месте решили разбить парк.

ElefanteBlanco, или «Белым Слоном», называлась старая туберкулезная больница. Фото: www.buenosaires.gob.ar

ElefanteBlanco, или «Белым Слоном», называлась старая туберкулезная больница. Фото: www.buenosaires.gob.ar

Голосование проходило в три этапа. Причем всем участником рекомендовали сначала побывать на месте, чтобы проникнуться духом, а затем делать выбор. В итоге 49 процентов участников предпочли увековечить название клиники. «Парк Белого Слона» займет 12,1 тысячи квадратов и включит амфитеатр, детские игровые водные зоны, каток и тренажеры.

Австрия, Вена

Название парка отдыха DreiAnger, который сейчас обустраивают под Веной, переводится как «Три луга». Имя это также выбирали жители. На отдельном сайте каждый мог отдать голос за один из четырех вариантов, конкурентами DreiAnger были «Трезвучие», «Венский вид» и «Крутой поворот».

Название парка отдыха переводится как «Три луга». Фото: www.jauschneg.at

Название парка отдыха переводится как «Три луга». Фото: www.jauschneg.at

Проект воплотят в рамках программы по благоустройству европейских пригородов. На него потратят 2,6 миллиона евро. В результате часть Нижней Австрии возьмут в зеленое кольцо. В зеленой зоне площадью тысяча гектаров появятся велодорожки, игровые площадки и фермерский рынок.

Россия, Казань

Центральный парк на озерах Кабан уже дополнил уникальный памятник природы, самую крупную озерную систему Татарстана, променадами, велодорожками и подсветкой. На берегах высадили черемуху, иву, облепиху, яблоню. На восточном берегу расположился каскад водных растений, очищающих прибрежные озерные воды.

Жители не только голосовали за название, но и сами решали, нужен ли им парк на озерах в принципе. Фото: architime.ru

Жители не только голосовали за название, но и сами решали, нужен ли им парк на озерах в принципе. Фото: architime.ru

Жители не только голосовали за название, но и сами решали, нужен ли им парк на озерах в принципе. Парк станет не только украшением республики и экологическим подспорьем, но и просветительским проектом: уже открыта игровая площадка, на которой можно управлять потоками воды, создавая запруды и меняя течение, а также познакомиться с современными видами гидротехнических устройств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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