«Романовский» лучше, чем «Тучков буян»: В голосовании за имя будущего арт-парка в Петербурге сменился лидер

В Петербурге уже почти месяц идет народное голосование за название будущего арт-парка на проспекте Добролюбова. В нем приняли участие 12 тысяч человек. И хотя это можно назвать только началом обсуждения, Общественная палата Петербурга подвела промежуточные итоги. В музее Суворова сегодня, 29 июля, состоялось расширенное заседание, в котором приняли участие архитекторы, историки, деятели культуры.

Как рассказал председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Петербурга Общественной палаты города Дмитрий Шерих, сегодня в народном голосовании на первом месте находится название «Романовский» – ему отдали 23 процента голосов. Это имя неожиданно опередило недавних лидеров «Тучков буян» (18%) и «Петроградский» (8%), сместив их на второе и третье места. На специальном сайте любой желающий может выбрать один из вариантов или предложить свой.

Однако поводить итоги еще рано: голосование продолжается. Кроме того, в ходе обсуждения прозвучала идея добавить к вариантам названия «Ленинградский». Впрочем, предстоит определиться не только с тем, как будет парк называться, но и как он будет выглядеть. Напомним, что конкурс на создание концепции объявят до конца года. И вполне вероятно, что он будет международный.

– От того, как проект будет здесь реализован, будет зависеть восприятие всего исторического центра. И либо там появятся здания, которые фактически будут конкурировать и спорить с нашими великими памятниками – и с Петропавловской крепостью, и с Биржей, и с другими. Либо там появится зеленая зона, которая, наоборот, оттеняет красоту наших главных памятников, – отметил Дмитрий Шерих.

Уже известно, что на территории будущего арт-парка расположится Дворец танца Бориса Эйфмана. Также там задумана подземная парковка и подземный пешеходный переход под площадью Академика Лихачева на Мытнинскую набережную: он свяжет зеленую зону с Петропавловкой.

Во время обсуждения также прозвучала идея привлечь петербуржцев не только к выбору названия арт-парка, но и непосредственно к самому созданию.

– Чтобы максимально исключить возможный вандализм и сделать парк стопроцентно петербургским, нужно подключить к созданию парка самих жителей города. Самый простой метод – предложить, например, петербуржцам посадить там деревья, сделать аллею, – отметил руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций «Опора» и член экспертного совета при Общественной палате Петербурга Святослав Данилов. – Или если говорить о молодежи, то можно выделить в парке участок для молодых художников, где они смогут реализовываться. Тогда люди почувствуют, что это их место. Место, которое они создали своими руками.

КСТАТИ

Больше половины принявших участие в голосовании – жители Петербурга и Ленобласти. А особенно активно выбирает название на сайте молодежь – в особенности те, кому сейчас 25 лет. За тройкой лидеров идут варианты «Невский сад» (7%), «Сердце Петербурга» (7%) и «Арт-парк» (6%).