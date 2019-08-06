Петербургские водители – об ужесточении наказания за помеху «скорой»: «Как будут доказывать связь с гибелью пациента, непонятно»

С сегодняшнего дня, 6 августа, наказывать тех, кто мешает работать «Скорой помощи», будут в десять раз строже, а самых злостных нарушителей отправят за решетку. В силу вступили поправки в КоАП и Уголовный кодекс. Как новые правила будут работать в Петербурге? Спросили у специалистов.

СТРОЖЕ, ЧЕМ ЗА УБИЙСТВО

Теперь в КоАП появилась новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». За помеху медику, если такое действие не содержит состава более серьезного преступления, можно схлопотать штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

– Речь может идти, скажем, о попытке агрессивного соседа не пустить в подъезд приехавших по вызову врачей, – поясняют в Госдуме.

Водителей, которые мешают проезду «скорой», прописали отдельной строкой. Штраф за это нарушение тот же, что у буйных пешеходов, но еще можно лишиться прав на год. К слову, еще вчера таких автомобилистов штрафовали всего на 500 рублей и лишали прав максимум на три месяца.

Ввели и дифференциальную уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Она наступает, если из-за задержки медиков в пути пациент получил тяжкий вред здоровью. За это неуступчивому водителю или пешеходу полагается до 80 тысяч рублей штрафа, ограничение свободы до трех лет, принудительные работы, полгода ареста или даже до двух лет тюрьмы.

Если же из-за лихача за рулем или приставучего соседа больной погиб, то виновника накажут ограничением свободы, обязательными работами или заключением на четыре года. Для сравнения, за убийство по неосторожности Фемида обещает всего два года тюрьмы.

– Поводом к разработке инициативы стал случай в начале 2017 года на Камчатке: тогда путь бригаде перегородила упрямая автомобилистка, из-за чего медики не могли добраться до больного, и он скончался, – поясняют депутаты. – По информации Минздрава, в 2016 году зафиксировано 1226 случаев насилия в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой, при исполнении. В среднем это одно-два нападения в месяц в каждом субъекте России.

УСТУПИТЬ, НЕ НАРУШИВ

В Петербурге от рук хулиганов, по данным Комитета по здравоохранению, в 2017 году пострадало 44 медработника при исполнении, в 2018-ом – 39, а в 2019-ом, только на середину июля, – уже 35. С начала года оштрафовали и лишили прав 59 водителей, которые не пропустили машину «скорой».

– Количество нарушений у наших водителей измеряется сотнями тысяч, – добавляет начальник пресс-службы УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова. – Так что это менее одного процента от всех нарушений.

Автомобили экстренных служб пропускать жизненно важно, спора нет.

– Но нужно, чтобы машины использовали все атрибуты, которые необходимы для предоставления им приоритета: и звуковую сигнализацию, и световую, – отмечает руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.авто» Святослав Данилов. – Зачастую бывает, что автомобиль едет только с чем-то одним. В таком случае автомобилист не всегда может заметить машину «скорой». Да и закон говорит о том, что пропускать ее не обязательно.

В ГИБДД также подчеркивают: пропускаем только автомобили фирменного «медицинского» раскраса с включенными звуковым сигналом и синими проблесковыми маячками.

При этом на водителей, стоящих в плотной пробке, это правило не распространяется: уступать «скорой» нужно, только если такая возможность есть.

– По тротуарам и газонам ездить нельзя, даже уступая, – напоминают в ГИБДД. – Как правило, водители, которые находятся в крайнем правом ряду, пропускают тех, кто предоставляет преимущества «скорой». Сама же «скорая» имеет право объехать затор по встречной полосе, по трамвайным путям либо по тротуару.

Единственное, что смущает автовладельцев в обновленных законах, – уголовная ответственность.

– Трудно понять, как будут доказывать причинно-следственную связь между задержкой транспорта в пути и гибелью пациента, – справедливо замечает Данилов. – Но это уже задача правоохранителей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Владимир ИВАНОВ, водитель «Скорой помощи»:

– Ужесточение штрафов и уголовная ответственность – все это, безусловно, поможет, давно пора! Главное, чтобы под защиту попадали не только сами фельдшеры, но и водители «скорых». Вот в Европе, например, относятся к «скорой» на дороге, как к святыне: соседние автомобили не просто расступаются, а останавливаются. А у нас, увы, пока беспредел. Особенно во дворах, где хоть с мигалкой, хоть без нее – иногда не проехать в принципе.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ:

В 2013-ом водитель машины «скорой», которую не пропустила иномарка, сцепился с ее хозяином. Мужчины долго спорили, потом судились. А пожилая пациентка, которая вызывала ту «скорую», погибла в ожидании.

В 2017-ом на весь Петербург прогремели сразу три неприятных инцидента со «скорой». Во дворах на Новочеркасском водитель «Порше» требовал от медиков уехать с его пути в то время, когда пациенту ставили капельницу. В результате скандалиста лишили прав на три месяца.

На Парашютной иномарка сначала не пропустила «скорую» с маленьким ребенком внутри, а вдогонку ее хозяин пнул ненавистную машину с мигалкой. Причиной стало отсутствие на капоте слова «реанимация».

Детскую «скорую» ни в какую не хотел пропускать и водитель «Газели» одной известной компании, занимающейся грузоперевозками.