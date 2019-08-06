«Папа, пожалуйста, открой глазки»: Жена боксера Дадашева рассказала «КП», как двухлетний сын попрощался с отцом

33 минуты смертельного поединка, более 300 пропущенных точных ударов, 11 сумасшедших раундов. Этот бой уже вошел в историю не только американского, но и мирового бокса. Словно Рокки Бальбоа, он вставал после каждого раунда и бился до последнего. Это только потом врачи узнают, что каждую секунду Максим испытывал адскую боль из-за случившегося во время поединка инсульта. Но Дадашев не остановился, умирая на глазах у тысячи людей, своего тренера, рефери и врачей. Это стоило ему жизни. После похорон мужа, супруга Максима Елизавета решилась откровенно рассказать «КП-Петербург», как жил и о чем мечтал ее муж, почему врач после боя назвал боксера «суперменом» и как попрощался с бойцом его двухлетний сын.

«СЫН НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЙДУТ В БОКС»

Встреча с Максимом для Лизы по ее признанию стала любовью с первого взгляда. Вдова до сих пор помнит то роковое знакомство, после которого влюбленные больше никогда не расставались.

Будущие супруги познакомились в 18 лет Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Нас познакомили общие друзья, это был боксер Леша, который был в составе сборной России, - вспоминает Лиза. – Максим тогда только приехал с чемпионата мира. Ему было 18 лет. Он сразу же начал за мной ухаживать. Как и у всех был романтический период: походы в кино, в кафе. Я сразу увидела его добрые глаза, он всегда внимательно ко мне относился. Всегда спрашивал, чего я хочу. С самого начала я стала для него всем. С того момента, как мы познакомились, мы ни разу не расставались. Это было 8 ноября. С тех пор мы вместе. Извините, за несвязанную встречу. Я просто под антидепрессантами.

Свадьбу влюбленные сыграли через 7 лет после знакомства. В тот момент Максим рассказал Лизе, что хочет ребенка.

- Максим очень хотел детей, поэтому мы решили расписаться, - делится Елизавета. - Когда у нас родился Даниэль, Макс боялся даже взять его на руки. Он у нас очень маленький был - 2,5 килограмма. Муж так на него смотрел, разглядывал все время. Говорил: «Он такой хрупкий». Сын для него был всем. Он признавался: «Я его люблю больше всего на свете». Они очень похожи. Сын просто его копия. У них связь неимоверная.

Супруги всегда были откровенны друг с другом Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

Максим очень нежно относился к своему ребенку. И не хотел для него такой же судьбы как у себя.

- Он всегда говорил: «Ни в коем случае не хочу, чтобы сын занимался профессиональным боксом. Только для самообороны. Чтобы мог защитить себя и свою семью. Но ни в коем случае не зарабатывал боксом. Я никому этого не пожелаю: нагрузки, переживания. Я хочу, чтобы он получил самое лучшее образование и достиг все благодаря своему уму». Муж хотел, чтобы ребенок ушел в политику.

Максим не хотел, чтобы сын пошел по его стопам Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

«У МЕНЯ СТРАХ: ОТЕЦ МАКСИМА УМЕР РОВНО ГОД НАЗАД»

Самого Максима в бокс привел отец. С самого первого дня спорт стал для Максима билетом в лучшую жизнь. Ради этого Дадашев пожертвовал своим детством и юностью.

- Макс из бедной семьи, - признается вдова. - Папа крановщик, у мамы точка на рынке. Поэтому муж в детстве, чтобы купить себе новые перчатки, экипировку, двигал тележки в супермаркетах. Он - маленький мальчик - подрабатывал, мыл машину. Хотел заработать свою копейку. И не просто прогуливал деньги как все остальные. Он покупал все для бокса. Он весь отдавался спорту. И видел свое будущее только в этом.

Максим боялся брать на руки малыша Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Отец Максима скончался ровно год назад?

- Да, отец тоже умер в июле. У меня какой-то страх уже из-за этого. Отец Максима подавился сосиской. Из-за этого у него случился сердечный приступ. Очень странная смерть. Макс очень тяжело перенес утрату. Отца он очень любил, и отец его любил. Для Макса было тяжело, что перед этим он три года не видел отца. Жил в США. Не приезжал в Россию. Они только созванивались. Но даже тогда муж не делал перерыв в тренировках. Он сказал, что ради отца, который привел его в бокс, он должен идти дальше. Стать чемпионом. Чтобы отец им гордился.

- Как проходили тренировки Максима?

- У него было две тренировки в день. Он вставал и в 5 утра. На Они бежали в горы с самого утра, бегали там. Вечерняя тренировка у него была около 6 вечера. Все они были тяжелые. В четверг одна тренировка, в воскресенье выходной. У Максима, как и у каждого профессионального спортсмена, были перегрузки. Это просто невозможно. Они себя отдают спорту. Но Максим. Он первый приходил в зал и последний уходил. Многие даже шутили, что он ней уйдет, если его не выгонишь из спортзала. Когда мы ездили отдыхать после боя, другие спортсмены месяц не держали питание, не тренировались. А он только три дня. Говорил: «Я не могу себе позволить больше. Пока я отдыхаю, мои соперники тренируются».

Лиза Дадашева помнит каждый день, проведенный с мужем Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

«КАРТА ЖЕЛАНИЙ: МЫ ХОТЕЛИ ЗАВЕСТИ 10 ДЕТЕЙ»

- Вы не были против бокса?

Когда мы начинали встречаться, он уже был боксером. Приехал с чемпионата мира. Я сразу же это приняла. Он постоянно ездил на сборы, на бои. Я сразу же понимала, к чему я должна быть готова. Я осознавала, что мне придется его ждать, переживать за него.

- Вы смотрели его бои?

- Мы смотрели каждый его бой. Он приезжал и подробно рассказывал, что он и когда чувствовал, что было на взвешивании, что было во время боя, что после боя. Мы были самые родные люди друг для друга. Мы были всем друг для друга: и мать, и отец. Не было никаких секретов. Всегда все откровенно. Не было недосказанности, боязни быть не понятыми, не принятыми.

Семья смотрела все бои Максима Дадашева Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- У Максима были кумиры?

- Ему нравились некие боксеры, но кумиров не было. Мухаммед Али, если только. Он постоянно смотрел видео с ним. Документальные фильмы, всегда их пересматривал.

- О чем он мечтал?

- Он всегда хотел стать чемпионом. Мечтал поехать на Олимпиаду. Когда он был в Баку на отборочном турнире. Он дрался против ирландца, его засудили. И судей потом из-за этого дисквалифицировали. Но это не повлияло ни на что. Решение рефери не отменили. Макс очень расстроился из-за этого. Тогда он и решил идти в профессиональный бокс. Он переехал в США в 2016 году в феврале. Я через 4 месяца приехала. Я была беременна на тот момент. Он поехал первым, хотел освоиться. И рожала я там. У ребенка двойное гражданство.

Максим хотел заработать деньги для своей семьи Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

В комнате Максим нашли записки после его смерти: «Я должен стать чемпионом», «содержать семью», «купить дом»…

- Это плакат желаний, - смеется Лиза. - Мы делали его вместе. Там было много путешествий наклеено. Посередине наша совместная фотография. Потом фото с ребенком. Мы вырезали, что нам нравится. Это как визуализация. Мы в это верили. Там был чемпионский титул, пояс. Дом был, машина. Еще детки нарисованы. Он себе повесил этот плакат прямо на дверь. И всегда смотрел на него.

- На плакате малыши были нарисованы. Сколько детей вы хотели родить?

- Мы с ним шутили, что хотим свою футбольную команду. Хотели 10-11 детей. Мечтали, что у нас будет большой дом, в котором вокруг нас будут бегать наши малыши.

У супругов была своя карта желаний. Они хотели родить 10 детей Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Ваш сын знал, чем занимается папа?

- Конечно, Даниэль смотрел видео с папой. Он очень любил, как Макс в нокаут отправляет мужчину. Это видео мой сын любит больше всего – «Где папа дядьку тюк». Все воспитательницы рассказывали, что сын им всегда говорил: «Папа дядьку тюк, и мы полетим к нему в Америку». Он так ждал, что мы полетим. Сын очень гордится своим отцом. У них даже характеры похожи. Действия, улыбки, зажимки. Они копия. Только мои глаза и волосы.

«КУПИЛ ИГРУШКУ И ЖДАЛ НАС ПОСЛЕ 4 МЕСЯЦЕВ РАЗЛУКИ»

Максим бился в США на высшем уровне. Но за это, по словам жены, ему платили копейки.

- Денег не хватало ему, - признается супруга Дадашева. - Платили очень мало. Потому что он был русский! Если бы он был американцем, платили бы совершенно другие суммы. Что он получал, это очень маленькие суммы. Он подружился с американским боксером. Когда тот узнал, какая зарплата у Макса, то просто не поверил. Он сказал: «Если бы я был на твоем уровне, я бы получал такие огромные деньги! Вас просто не ценят, понимают, что вы русские, поэтому ничего сделать не можете с этим».

Отец с сыном всегда были не разлей вода Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

Из-за недостатка денег, в последние четыре месяца супруги жили раздельно.

- Мы хотели сэкономить деньги, - вздыхает Лиза. - Я переехал в Россию с ребенком. У него были важные бои. Мы не хотели его отвлекать. Четыре месяца мы видели папу только по видео. В последний раз я видела мужа, когда мы отдыхали на Гавайях. Снимали там апартаменты, чтобы сэкономить. Были три недели вместе. Это конец марта был, мы гуляли, мечтали обо всем. Я просто не верю, что это произошло. Я просыпаюсь по утрам в надежде, что это был кошмарный сон. Мой мозг не хочет и не принимает этого.

- У вас были какие-то предчувствия перед боем?

- Нет, никаких предчувствий! Мы наоборот обсуждали, как мы, наконец, будем вместе. Мы очень соскучились за четыре месяца. Он очень хотел увидеть сына. Хотел нас обнять и поцеловать. Мы 21 июля должны были возвращаться (бой был 20 июля – прим.ред.). Мы там уже подписали договор на год и сняли жилье в Лос-Анжелесе. Мечтали как мы вернемся к нашим традициям. Мы с ним каждый вечер гуляли перед сном. Мы не могли заснуть, не поцеловавшись. Все время ходили за ручку. Он мечтал, что все это будет как раньше. Никто не мог предположить, что мы так и не встретимся…

Семья хотела отправиться в путешествие после боя Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

Максим подготовился к встрече сына. Хотел сделать ему сюрприз.

- В последний раз мы общались с Максимом за день до боя, - вспоминает жена боксера. - Он сказал, что в следующий раз позвонит после боя. Пообещал, что встретит нас в аэропорту. Он купил ребенку игрушки. Это собака из «Щенячьего патруля». Он мне присылал фото, спрашивал какого-то цвета купить. Хотел обрадовать сына. Эти вещи сейчас в Лос-Анджелесе. Я поеду в начале сентября их забирать. Мы должны были ехать в Сан-Диего, там парк, в котором касатки, белуги. Сын просто очень любит животных. И муж мечтал, что покажет их ребенку. Говорил, подождите, скоро будем вместе. Мы должны были отправиться в путешествие и потом снова вместе жить. Все это страшно.

- У него было хобби?

- У него не было ни на что времени. Он никогда ни с кем не общался. Все боксеры собирались на выходные вместе. Он вообще никуда не хотел. Он говорил, что потом лучше отдохнет, когда станет чемпионом. В выходной он только восстанавливался. Единственное, мы любили ходить в кино вместе. Он очень любил фэнтези. Он мужчина с сердцем ребенка. Он любил комиксы. Обожал железного человека, спайдер-мэна.

Сын гордится своим отцом Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

«ПАПА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТКРОЙ ГЛАЗКИ»

- Перед боем он прошел медкомиссию?

- Конечно, он неоднократно проходил все медкомиссии. Его бы никто не выпустил. Куча врачей.

- Вы смотрели этот бой?

- Да, прямую трансляцию. Я сразу же, когда увидела, что его уводят с ринга, позвонила ему. Потом написала сообщение. Я не думала, что настолько все серьезно. Я думала, что ему тяжело морально. Я написала, что даже самые великие проигрывают, не расстраивайся. Я не знала, что он никогда не прочитает это сообщение. Менеджер мне сказал, что все нормально, он просто на обычном осмотре. Я успокоилась. Думала, как его нужно будет поддержать, потому что он подавлен. Даже мысли не было про то, что случилось. У него всегда прекрасная защита. Я не понимаю, что произошло.

Максим подолгу наблюдал за маленьким сыном Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Что говорили врачи?

- Результаты вскрытия готовятся 21 день. Когда я приехала в больницу в США, мне врач сразу сказал, что нет ни одного шанса, что муж выживет, вообще ни одного. У меня просто мир рухнул, я хотела верить в чудо. Но по всем признакам, по словам медиков, у Максима умер мозг от травм. Это все удары. Отек мозга. У него был очаги инфаркта в мозгу. Отек был настолько большой, что просто это ужас.

- Ваш сын был с вами в больнице?

- Он с ним прощался в госпитале. Я не могла не дать ему попрощаться. Возможно, это было неправильно, потому что ребенок не должен был такое видеть. Максим лежал весь в проводах, в капельницах. Капельниц 30-40. Вся комната была заставлена трубками, аппаратами, баллонами. И ребенок все это увидел. Ему было очень тяжело. Сын взял Макса за руку, когда муж был в коме, и начал просить: «Папа открой глазки, пожалуйста. Я прилетел. Очнись, папочка. Пожалуйста, вставай». Я ему сказала, что папа болеет. Потом через две ночи сын проснулся, начал звать папу, тянул ручку. Ему во сне что-то снилось. Теперь нам понадобятся психологи.

Все свободное время семья проводила вместе Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Сын знает о смерти?

- До сих пор не знает, что Максим умер. И он сегодня утром, когда я его отводила в садик, говорил: «Полетим к папе в Америку?». Я ответила: «Папа болеет». Он спросил: «Папа поправится, и мы полетим?». Я сказала: «Да, полетим». Я не знаю, как ему сказать. Я не набираюсь мужества. Как трехлетнему ребенку можно это рассказать, чтобы не поломать психику. Мой отчим пообещал помогать его растить. Вчера возил в зоопарк его, пытался отвлечь ребенка. Но даже в зоопарке, ребенок все время спрашивал про папу.

Между отцом и сыном была особая связь Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

«ЛЕВ НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЕТ В БОЮ»

- Максим бился с инсультом в тот момент?

- Как сказал врач, у мужа был инфаркт и два инсульта, но когда точно, нереально сказать. Но что-то из этого во время боя. Этот доктор мне сказал: «Если есть на свете супермен, то это ваш муж. Такую боль невозможно пережить. Люди падают в обморок сразу. А он стоял и пытался драться». Это ужасно. Все тренера, тем временем, сказали, что с 4 раунда Макс не держал баланс. Скорее всего, что-то случилось в 4 раунде.

- Почему Максим терпел боль и не отступил?

- У него характер такой, как говорят, сердце льва. Лев - это животное, которое будет драться до конца. Лев никогда не отступит. Макс был такой. Настоящий чемпион никогда не сделает шаг назад. Поэтому боксера нельзя спрашивать – продолжим бой или нет. Ни один не скажет – все, заканчиваем. Тренер должен сам останавливать. Тренер или судья, врачи должны были остановить бой еще в 4-5 раунде. В девятом точно кто-то должен был это сделать. Сейчас будет проводиться расследование, я не делаю выводы. Но кто-то виноват точно. Его можно было спасти однозначно, если бы бой остановили раньше.

Сын любил смотреть видео с папой Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- Вы действительно подаете в суд на рефери?

- Нет, я жду результатов расследование, которое покажет, кто виновен. Пока я могу только субъективно судить.

- Боксер Сабриэль Матиас с вами связывался после смерти Максима?

- Нет. Мне все пишут, что вот он отказался от денег. Но я не верю, что он отказался. Менеджер ему потом передаст. Это просто пропиарить бойца, что у него есть сердце. Я смотрю на этого человек, у меня все сжимается от боли. Но я не могу его винить. Боксеры всегда будут драться до конца. Никто не остановит бой. Это должны были делать другие. Единственное, что не была сдана кровь допинг. Все видели, что он больше Максима. При одном росте и весе он был просто огромный. Я не буду ничего утверждать. Но это подозрительно. Будет проведено расследование.

Супруги сняли в США жилье, но так и не успели заселиться Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой

- У вашего мужа, говорили, не осталось денег.

- У него на счету 4 тысячи долларов, это все что осталось от того, что человек пахал. Вот вам и американская мечта. Нам полагается страховка, 100 тысяч долларов. Они по идее должны ее выплатить.

- Максиму пока не был установлен памятник…

- У мусульман все не так просто. Нельзя ставить фото, какие-то надписи. Но все друзья Максима, Дмитрий Бивол и другие хотят сами поставить памятник. Еще хотела бы сказать, что распорядитель похорон, который был нанят, Малик. Он мне не давал прощаться с мужем. Через 15 минут после начала траурной церемонии она начал кричать, чтобы все отошли от гроба. И ударил мне крышкой по голове и рукам. Я хотела бы, чтобы он услышал, что так делать нельзя.

Надпись на шее жены: "Команда Дадашева"

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