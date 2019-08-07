«Хорошо поймать леща»: Шнуров похвастался солидным уловом на Мальдивах

Известный хулиган и матершинник Сергей Шнуров, оставил позади музыкальную карьеру, отыграв последний тур с группой «Ленинград» и взялся за удочку. В среду, 7 августа, на своей странице в Instagram рокер опубликовал фотографию с океанской рыбалки на Мальдивах. Шнуров поймал «рыбу своей мечты» и похвастался ею с подписчиками.

Музыкант похвастался уловом на МальдивахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Радость есть в простых вещах:

В пиве, в бабах, в рыбах.

Хорошо поймать леща

Даже на Мальдивах», - подписал музыкант фотографию.

На снимке улыбающийся Шнуров в белой рубашке и таких же белых перчатках держит в руках рыбу. Правда, на леща она не особо похожа. Тем более, откуда ему взяться на Мальдивах. Знающие поклонники музыканта отметили, что на снимке агрессивная рыба триггер, которая с легкостью откусывает кораллы.

Подписчики Шнурова очень обрадовались новому хобби своего кумира и поддержали его в начинаниях. Только один поклонник расстроился, написав, что «даже у леща есть фото со Шнуровым, а у меня нет».

Подписчиков Шнурова сравнение его с Иисусом возмутилоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За пару часов до снимка с рыбаки Шнуров опубликовал фото из бассейна, в котором он плавает на спине, раскинув руки в стороны. И подписал фото: «Ты как Иисус». Подписчики предположили, что музыкант намекает на то, что превращает воду в вино.

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