Пять погибших: Число смертей при взрыве на военном полигоне в Архангельской области выросло

Количество смертей в результате ЧП на военном полигоне в 40 километрах от Северодвинска увеличилось. По заявлению госкорпорации “Росатом” при испытании жидкостей реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников компании. Еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени.

- От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении госкорпорации.

Все пострадавшие во время ЧП доставлены в больницу Москвы, где им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

По последней информации, после взрыва среди населения Архангельской области началась небольшая паника из-за, так называемых «вбросов» в интернете. Несмотря на то, что официальные ведомства сообщают о том, что в регионе безопасно и уровень радиации не повысился, народ все равно ринулся скупать йод. Буквально за два дня люди смели с полок все запасы.

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