2019-08-10T13:21:53+03:00
Происшествия

Пять погибших: Число смертей при взрыве на военном полигоне в Архангельской области выросло

Ранее Минобороны сообщало о двух погибших
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Чп под Северодвинском погибли пять человекВ Чп под Северодвинском погибли пять человекФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Количество смертей в результате ЧП на военном полигоне в 40 километрах от Северодвинска увеличилось. По заявлению госкорпорации “Росатом” при испытании жидкостей реактивной двигательной установки 8 августа погибли пять сотрудников компании. Еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени.

- От имени огромного коллектива «Росатома» выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка. Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в сообщении госкорпорации.

Все пострадавшие во время ЧП доставлены в больницу Москвы, где им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь.

По последней информации, после взрыва среди населения Архангельской области началась небольшая паника из-за, так называемых «вбросов» в интернете. Несмотря на то, что официальные ведомства сообщают о том, что в регионе безопасно и уровень радиации не повысился, народ все равно ринулся скупать йод. Буквально за два дня люди смели с полок все запасы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«По характеру травм произошел взрыв»: На военном объекте под Архангельском погибли два человека

Предварительно, во время ЧП в районе Северодвинска пострадали шесть человек (подробности)

«Йода нет, но вы держитесь»: Украинские тролли посеяли панику в Архангельске фейком о радиации после взрыва на военном объекте

В регионе в аптеках закончился йод из-за начавшейся истерии (подробности)

ЧП в Нёноксе 08.08.19г..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Три машины и мотоциклист разбились о бетонные блоки на Ленинском проспекте
По Пулковскому шоссе пробежало стадо баранов
Учителя биологии из Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании ученицы
На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за сбитого барашка
Автомобилисты «расчистили» пробку для скорой, чтобы спасти ребенка в Петербурге
На улицах Репино заметили «шляпников» на ретромобиле
День упавшего грузовика: На Ленинградском и Приморском шоссе образовались пробки
В ночном пожаре на Пулковском шоссе сгорел автомобиль
Ваши документы: Сотрудник ДТП обыскал обнаженную девушку в центре Петербурга
Четыре съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса
Погода на выходные 10 и 11 августа 2019 года в Петербурге: тепло, но дождливо
В Смольном рассказали, как начисляли плату за ЖКХ в июле
Курбан-Байрам ограничит движение транспорта 11 августа
Краснокнижного гуся выловили из Фонтанки в Петербурге
«Арена героев» ограничит движение в центре Петербурга с 12 августа
На Софийском бульваре в Пушкине высадили 11 тысяч цветов
На станции Ручьи электричка сбила человека
Электродепо «Южное» в Петербурге планируется открыть 1 сентября
В Петербурге отметили 75-летие окончания Ленинградской битвы
Пьяный житель Колпино угрожал полицейским автоматом и ножом
Памятник Гранину доработают, чтобы защитить от скейтеров
Два фотографа с птичками обокрали китайского туриста у «Авроры»