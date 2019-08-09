Как на кладбище: Ольга Бузова напугала подписчиков фотографией из гримерки

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова фиксирует практический каждый свой шаг в социальной сети Instagram. Отплясав концерт в Сочи 8 августа, уже за полночь звезда опубликовала пост с поцелуями и сердечками своим местным поклонникам, показав всем, как ее здесь балуют. Счастливая Бузова прикрепила фотографию, на которой она утопает в цветах, игрушках, а на заднем плане, на фоне какого-то ковра, стоят нарисованные фанатами портреты самой певицы. Странное дело, но снимок вызывает ассоциацию похорон, словно смотришь на могилу, погребенную под венками. Об этом испуганно стали говорить подписчики звезды в комментариях.

buzova86 Фанаты решили, что Ольга Бузова "как на кладбище"

- Как на кладбище… на могиле, - написала одна из поклонниц Бузовой. С ней согласились, как минимум 500 человек, «лайкнувшие» комментарий.

Подписчики единогласно "оценили" фотоФото: скриншот сайта

Все остальные комментарии под фото в таком же духе: «Я тоже сначала подумала – могила. Цветы, мишки», «Аналогично, ещё и эти длинные цветы, аж мурашки по коже», «Как на кладбище», «Мемориал прям». «Оля сама себе при жизни готова памятник поставить», - отметил один из участников обсуждения. Были и те, кто шутил, оставляя комментарий: «Помним, любим».

Певица регулярно публикует что-то в соцсети, поэтому поводов для обсуждения у ее подписчиков хватает. Недавно Ольга гостила у мамы в Петербурге и, как водится, опубликовала фотографию. На ней жаркая и страстная звезда стоит спиной на открытом балконе на фоне петербургских крыш. На фото Ольга настолько горячая, что от ее форм начали гнуться даже стальные перила на балконе, делая пышной и округлой попу певицы.

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