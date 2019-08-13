«Пережитое передается в генах»: Мать Ольги Бузовой вступилась за дочь, назвавшую себя блокадницей
Певица Ольга Бузова, назвавшая себя блокадницей, вызвала гнев среди россиян. Телеведущая опубликовала видео, на котором облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, Ольга начала нервно смеяться, после чего выдала: "Просто очень вкусно. Я блокадница!". Такое заявление не прошло стороной и мимо жителей блокадного Ленинграда, которые посоветовали посадить теледиву на голодный паек.
Ролик посмотрела и мать Ольги Бузовой, которая не нашла ничего странного ни в поведении дочери, ни в ее словах.
- Она о блокаде ничего не сказала, - уверяет "КП-Петербург" Ирина Бузова. - Каждый думает в меру своего настроя. Девочка пошутила о себе, ни в коем случае не о блокаде. Она говорила, что в расслабленной обстановке, где все свои люди, она облизывает тарелку. Бабушка у Оли - блокадница. Я и сама люблю облизывать тарелки, только хлебом, особенно, когда вкусно. Со сковородки так вообще вкусней есть, чем из тарелки. Папа, например, всегда шутил, что пережитое передается в генах. Даже если человек стал богатым, но вырос в бедной семье, у него остаются те же привычки. Недаром есть пословицы, что голубая кровь - это голубая кровь, а люди из народа остаются людьми из народа.
Что же касается облизывания тарелки, по словам Ирины Бузовой, это нормально.
- Она же не на светском рауте. И не в присутствии королевы, - добавила Ирина Бузова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Член «Бессмертного Ленинграда» посоветовала посадить на голодный паек Ольгу Бузову, назвавшую себя блокадницей
Общественность шокирована очередным заявлением певицы (подробности)
«Совсем с дуба рухнула»: Жителей Санкт-Петербурга возмутило, что Бузова назвала себя «блокадницей»
Подписчики решили, что это в этом секрет стройности певицы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU