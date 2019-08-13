2019-08-13T19:29:45+03:00
Звезды

«Пережитое передается в генах»: Мать Ольги Бузовой вступилась за дочь, назвавшую себя блокадницей

Ирина Александровна объяснила неудачную шутку звездного чада, после которой на нее ополчились тысячи человек
Анна СВЕТЛАКОВА
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Мать Ольги вступилась за дочкуМать Ольги вступилась за дочкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Певица Ольга Бузова, назвавшая себя блокадницей, вызвала гнев среди россиян. Телеведущая опубликовала видео, на котором облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, Ольга начала нервно смеяться, после чего выдала: "Просто очень вкусно. Я блокадница!". Такое заявление не прошло стороной и мимо жителей блокадного Ленинграда, которые посоветовали посадить теледиву на голодный паек.

Ролик посмотрела и мать Ольги Бузовой, которая не нашла ничего странного ни в поведении дочери, ни в ее словах.

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Голодная Бузова вылизывает тарелку
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- Она о блокаде ничего не сказала, - уверяет "КП-Петербург" Ирина Бузова. - Каждый думает в меру своего настроя. Девочка пошутила о себе, ни в коем случае не о блокаде. Она говорила, что в расслабленной обстановке, где все свои люди, она облизывает тарелку. Бабушка у Оли - блокадница. Я и сама люблю облизывать тарелки, только хлебом, особенно, когда вкусно. Со сковородки так вообще вкусней есть, чем из тарелки. Папа, например, всегда шутил, что пережитое передается в генах. Даже если человек стал богатым, но вырос в бедной семье, у него остаются те же привычки. Недаром есть пословицы, что голубая кровь - это голубая кровь, а люди из народа остаются людьми из народа.

Что же касается облизывания тарелки, по словам Ирины Бузовой, это нормально.

- Она же не на светском рауте. И не в присутствии королевы, - добавила Ирина Бузова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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