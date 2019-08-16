«Ему даже помогать не нужно было»: инструктор Дамира Юсупова рассказал, как героический пилот учился летать

Вот уже второй день с газетных обложек и экранов телевизоров не сходит имя Дамира Юсупова: пилота, который посадил аварийный самолет Airbus A321 в кукурузное поле в Подмосковье и спас больше 200 пассажиров. Герой? Однозначно, герой! Но все герои с чего-то начинали, верно? Вот и Дамир когда-то впервые сел за штурвал, впервые поднял крылатую машину в небо. О том, как это было, «КП-Санкт-Петербург» рассказал его учитель – пилот-инструктор АН-2 Виктор Сычев.

ЗАСТЕНЧИВЫЙ ПАРЕНЬ С ШИКАРНОЙ УЛЫБКОЙ

- Он мне сразу понравился, - вспоминает Сычев.И ничуть не лукавит – в голосе явно слышна гордость. – Добродушный парень, в меру застенчивый, с шикарной улыбкой. Очень любознательный – постоянно меня во время полетов о чем-то спрашивал, просил объяснить, а все услышанное впитывал, как губка.

Первый полет у Дамира, рассказывает Виктор Николаевич, как и у всех других курсантов, был обзорным. Это когда будущего пилота просто поднимают на самолете над аэродромом, дают познакомиться с небом и машиной. Обычно человек, впервые оказавшийся в кабине, просто сидит и смотрит вокруг, наблюдает за действиями инструктора. Кто-то теряется: теория, как известно, одно, а практика – совершенно другое. Дамир же сразу потянулся к штурвалу: «Можно мне?..»

Учился летать Дамир на знаменитой "Аннушке" - многоцелевом самолета АН-2. Фото: Wikipedia (Сергей Рябцев)

- Тут, мне кажется, еще дело в том, что он к тому моменту был уже «возрастным», - отмечает наш собеседник. – 32 года все-таки. Мне с такими ребятами работать нравится: они уже прошли какую-то школу жизни, уже понимают, что к чему, умеют себя вести.

НИКАКОГО ЧУДА - ТОЛЬКО МАСТЕРСТВО

И пошло как по накатанной. Дамира, вспоминает Сычев, даже учить особо не приходилось: все положенные задачи будущий герой отрабатывал с блеском.

- У него всегда было так: «Я сам, я все сам», - смеется Виктор Николаевич. – Ну и пожалуйста, ну и ради Бога! Мне даже объяснять ему ничего особо не нужно было, я так – помогал маленько, штурвал придерживал и все. А он – всегда уверенный, жизнерадостный. Я, бывало, во время полета боковым зрением на него смотрю, а у него улыбка с лица не сходит. Да и вообще – было в нем что-то, чего я в других курсантах не чувствовал.

К каждому полету Дамир тщательно готовился: по много часов отрабатывал все положенные процедуры на тренажерах, изучал литературу, советовался с преподавателями. Опытные пилоты знают: не бывает двух одинаковых рейсов. Наш герой это понимал с самого начала. И результат налицо – не зря совершенную им посадку Airbus A321 на кукурузное поле эксперты называют «авиационным чудом». Хотя чуда, строго говоря, никакого тут нет – одно лишь мастерство и дисциплина.

- Все то, что он проделал 15 августа в небе над Подмосковьем, мы много раз отрабатывали на тренировках, - отмечает Сычев. – С нештатными ситуациями Дамир вообще всегда справлялся на отлично. Всегда все делал четко, отлажено, всегда укладывался в норматив. За все время учебы мне ни разу не пришлось давать ему дополнительное время – такое очень редко случается.

Учителя сулили Дамиру большое будущее. И не ошиблись. Фото: личная страница Дамира Юсупова на Facebook

Таким Дамир Юсупов и запомнился всему Бугуруслановскому летному училищу: скромный, улыбчивый, целеустремленный.

- Скажу вам даже по секрету – одно время я хотел познакомить его со своей дочерью, - признается наш собеседник. – И чтобы он на ней женился. Мне бы хотелось иметь такого зятя.

Бывшему воспитаннику Сычев еще не звонил – как назло, размагнитилась симка в телефоне. Но собирается позвонить в самое ближайшее время – поздравить.

- Я ему сказал как-то: «Дамир, ты далеко пойдешь», - смеется Виктор Николаевич. – Видите? Все именно так и вышло!

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