2019-08-19T13:02:43+03:00
Спорт

Спиридонов обозвал Туктамышеву чучелом за критику арбитра, которого обозвали козлом

Ни волейболист, ни другие «Твиттер»-эксперты не оценили тонкий сарказм фигуристки
Анна ПОСЛЯНОВА
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«Помолчи лучше, чучело)))», – написал Спиридонов в «Твиттере». Фото: ВК «Урал»«Помолчи лучше, чучело)))», – написал Спиридонов в «Твиттере». Фото: ВК «Урал»
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Цепочка оскорблений, запущенная на футбольном матче «Зенит» – «Ахмат», продолжает пополняться новыми звеньями. Волейболист, доигровщик уфимского «Урала» Алекей Спиридонов назвал фигуристку Елизавету Туктамышеву чучелом.

«Помолчи лучше, чучело)))», – написал Спиридонов в «Твиттере» в ответ на запись спортсменки о судействе на скандальном футбольном матче:

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он (судья Алексей Матюнин. – Прим. ред.) судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара».

Клубы, которые перечислила Туктамышева, уже не выступают на профессиональном уровне: «Амкар» признали банкротом, «Тосно» расформировали, а петербургский клуб «Динамо» теперь играет в Краснодаре под именем «Сочи».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Вот только большинство «экспертов» из «Твиттера» шутку юмора не поняли. Не оценил тонкий сарказм 22-летней чемпионки мира 2015 года и фанатки «Зенита» и 31-летний чемпион Европы, болельщик «Спартака». Спиридонов известен не только игрой в сборной России до 2016 года, но и своими сальными шуточками и грубыми оскорблениями в сети. Можно сказать, Туктамышева еще легко отделалась.

Кстати, свою саркастическую запись Туктамышева адресовала Семаку, который заявил, что «болельщики выразили свое мнение о работе судейской бригады, а наша задача – играть». Этот комментарий тренера «Зенита» вызван предыдущим, более ярким: после финального свистка он назвал судейскую бригаду во главе с Алексеем Матюниным козлами. Этот эксцесс происходил на поле и попал в прямой эфир телевиденья.

Правда, вскоре Семак извинился. За то, что его «излишне эмоциональное выражение, адресованное помощнику и другу, попало в эфир». Завтра, 20 августа, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета будут решать, наказывать ли Семака и Дзюбу, который тоже не сдержал язык, дисквалификацией.

А вот «тролль» Спиридонов извиняться, даже формально, пока не планирует. В своем «Твиттере» он пишет, что никого «не оскорблял».

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Своими впечатлениями от скандальной встречи «Зенита» с «Ахматом», которая завершилась вничью, и от работы судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным с «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» поделился Михаил Боярский (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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