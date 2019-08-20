В Петербурге одновременно благоустраивают 145 парков, садов и скверов

В этом году в Петербурге приводят в порядок одновременно 145 объектов городской среды – скверов, парков, садов, набережных, общественных пространств. Количество это для Северной столицы беспрецедентное. Так же как и сумма, выделенная на все работы - 4 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Промежуточные результаты масштабной программы благоустройства подвели на рабочем совещании в Смольном во вторник, 20 августа.

Почти половина всех объектов уже готовы и радуют горожан. Например, сад Крупской, сквер на Торжковской улице, Выборгский сад, бульвар на Долгоозерной улице, сквер на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Всех не перечислишь!

Большая часть из оставшихся объектов – «на подходе». Это значит, что работы там вышли на финишную прямую. Например, к концу лета жители Пушкина смогут прогуляться по благоустроенному Софийскому бульвару.

В саду Низами делают оригинальную детскую площадку. Фото: Комитет по благоустройству

– Все проекты, которые мы реализуем в этом году, предложены горожанами, – рассказал глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский. – Петербуржцы не просто делятся мнением о том, что хотят видеть в парках, но и сами предлагают проекты. Так, например, на основании концепции, предложенной жительницей Центрального района, мы обустроили сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улицы.

Особое внимание уделили в этом году общественным пространствам в густонаселенных кварталах, где каждый зеленый уголок на счету. По-новому подошли и к обустройству детских площадок. Вместо типового и безликого оборудования поставили более современные городки. За 2019-й в городе также появятся около тысячи новых скамеек. И зазеленеет около полутора миллионов квадратных метров нового газона.

Работы кипят в саду вокруг Ивановского карьера. Фото: Комитет по благоустройству

КСТАТИ

Уже сейчас в городе составляют программу благоустройства на будущее. И среди новых объектов в списке появится Приморский парк Победы. В следующем году в городе должны разработать проект его реконструкции. Проработать этот вопрос врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко.

- Там действительно большая хорошая территория. Парк можно сделать функциональным, чтобы обеспечить потребности различных социальных слоев жителей, - сказал Александр Беглов.

Обустроить зону хотят и для молодежи, и для пожилых людей. А также сделать доступной для людей с ограниченными возможностями. И объединить в единое пространство тихие места, зоны для развлечений, спортивные и детские площадки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Северная столица может перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог

От краткосрочных обязательств подрядчиков в городе планируют перейти к долгосрочным. Контракты на ремонт дорог в Петербурге подумывают заключать на три года. Именно такой вопрос сейчас прорабатывают в Смольном. В частности, это поможет увеличить гарантийный срок на выполненные работы, а также увеличить строительный сезон. Правда, и средства из бюджета придется рассчитывать на дорожные работы на три года вперед.

Как отметил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, раньше в Петербурге опасались переходить на трехлетние контракты из-за множества недобросовестных подрядчиков. Однако сейчас ситуация изменилась.

- У нас в городе сложилась благоприятная ситуация. Все подрядные организации у нас сейчас – одни из лучших в России. Крупнейшие, с историей, надежные. С ними нам не страшно проводить конкурсы на три года, - сказал Сергей Харлашкин.