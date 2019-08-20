2019-08-21T12:21:57+03:00
Общество

Биржевой мост переведут на гидравлическую систему

Переправа закроется на ремонт летом 2020 года
Маргарита РЕПИНА
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В "Мостотресте" рассказали о работах по благоустройству города.В "Мостотресте" рассказали о работах по благоустройству города.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Мосты – символ Петербурга. Ежедневно за их техническим содержанием следят сотрудники «Мостотреста». В их ведении находятся 795 дорожных сооружений. Среди них – 435 мостов, 18 из которых разводных, а также набережные и тоннели.

Во вторник, 20 июля, с рабочей поездкой предприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. Специалисты организации рассказали ему о своей работе и вкладе в благоустройство города.

Сотрудники предприятия рассказали о работе дежурной службы и показали технику. Фото: mostotrest-spb.ru.

Сотрудники предприятия рассказали о работе дежурной службы и показали технику. Фото: mostotrest-spb.ru.

Они напомнили, что в 2019 году после капитального ремонта открылся Банковский мост, в октябре запустят 1-й Инженерный. Кроме того, в разгаре ремонт Зеленого и Торгового мостов. Все они входят в перечень объектов культурного наследия, поэтому требуют особого подхода и высокой квалификации сотрудников.

- Ваша история очень богатая, интересная. Я бы хотел поблагодарить вас за вашу работу, очень сложно обслуживать разные мосты, особенно разводные, - отметил на встрече врио губернатора. - Каждый развод — это сложная инженерная операция, поэтому от вашего умения много что зависит.

Директор «Мостотреста» Андрей Кочин рассказал, что в 2020 году на ремонт закроется Биржевой мост. Специалисты очистят опоры, отреставрируют гранитную облицовку. Пройдет реконструкция технических помещений, где расположены подъемные механизмы.

Александр Беглов и Андрей Кочин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов и Андрей Кочин.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Единственным электромеханическим мостом в городе остался Биржевой. Сейчас он находится на экспертизе, - сказал Андрей Кочин. - Затем переправу также ждет капитальный ремонт. Его также будут переводить на гидравлическую систему.

Также в планах у "Мостотреста" строительство новых путепроводов и мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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