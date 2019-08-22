2019-08-22T16:18:51+03:00
Общество

Милонов предлагает создать полицию по защите прав животных

Зоозащитники считают, что новое подразделение четвероногим не поможет
Анна ПОСЛЯНОВА
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Правда, по мнению специалистов, без новых законов работать она нормально не сможет.Правда, по мнению специалистов, без новых законов работать она нормально не сможет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржцы хоть и культурные, но порой жестокие. На днях щенка выбросили в мусоропровод, весной собаку вышвырнули с четвертого этажа, в прошлом году нашли целую канаву с телами убитых четвероногих.

В 2018-ом в Петербург заехал «адский зверинец», где животных держали в тесных клетках на морозе. В 2017-ом город шокировала история о кинологе, который жестоко избивал хаски, «чтобы его исправить». В 2016-ом судили мужчину, который забил пса Потапа прямо перед дверьми детского садика. А в 2014-ом в сеть попали кадры, сделанные примерным семьянином: мужчина снимал на камеру, как кормит домашнего питона живыми котиками

– К сожалению, животные не могут постоять за свои права, – рассудил депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов. – Также не секрет, что животные часто попадают в настоящее рабство в туристических центрах страны: медведи, обезьяны, попугаи, лошади и остальные экзотические звери «работают», не зная отдыха и ухода, после чего выбрасываются или умерщвляются своими бездушными хозяевами.

Защитить братьев наших меньших парламентарий просил министра внутренних дел: Владимиру Колокольцеву уже направлено предложение организовать в стране «звериную полицию».

– Стоило бы учредить специализированную обособленную службу по надзору за соблюдением закона в плане защиты прав животных по образцу аналогичных правоохранительных институтов, которые успешно работают в ряде стран, – считает Милонов. – Служба могла бы работать в кооперации с региональными властями и общественными организациями.

«Пушистый патруль» мог бы не только реагировать на жестокость к домашним питомцам, но и следить за заводчиками и за рынком продажи экзотических зверей, далеко не всем из которых полезно жить в квартире.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Анастасия ФЕДЮНИНА, председатель ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо»:

– Депутаты уже не в первый раз предлагают подобные вещи ровно в рамках заявлений в СМИ. Почему идеи не реализуются – это уже у них нужно спрашивать. Вопрос не в полиции, а в законах. Дайте нам нормальные законы, работающие, внесите поправки в Уголовный и Административный кодексы. А пока закона нет – какое тут МВД?

ИСТОЧНИК KP.RU

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