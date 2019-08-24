«Ел шашлык и вспоминал Вас»: Любовные письма композитора Шостаковича продали с аукциона за миллион рублей

Миллион и сто тысяч рублей заплатил неизвестный покупатель за десять любовных писем и две телеграммы композитора Дмитрия Шостаковича, адресованных балерине Большого театра Нине Ивановой, которые были проданы 22 августа с аукциона в «Литфонде».

- Вчера поздним вечером ел шашлык и вспоминал Вас. Скучно без Вас. Надеюсь, что в этом году мы будем встречаться с Вами чаще, чем в прошлом. Ввиду тех чувств, которые я к Вам питаю, весточка от Вас будет для меня большой радостью, - писал артистке влюбленный композитор (текст писем приводит аукционный дом «Литфонд»).

Дмитрий Шостакович слал возлюбленой трогательные письма и ездил к ней в Москву. Фото: аукционный дом "Литфонд"

Впрочем, красивому артистическому роману не удалось перерасти в длительные отношения и тем более брак. Причиной стали жена и дети Шостаковича. Нина Иванова хоть и была увлечена композитором, но не решилась разрушать его семью. А может быть ждала, что он сам сделает первый шаг и подаст на развод. Впрочем, в те годы не так легко оставляли семьи, как сейчас.

Роман балерины и композитора длился семь лет. Фото: аукционный дом "Литфонд"

- Они познакомились в 1933 году. Дмитрий влюбился сразу. Нина ответила взаимностью. Постепенно отношения становились все более серьезными. Шостакович стал бывать в доме родителей Нины. Несколько раз предлагал ей стать его женой. Нина все время отказывала: Шостакович был женат, и у него было два маленьких ребенка, - рассказала «Литфонду» дочь балерины.

Шостакович регулярно, как сейчас говорят, «мотался» из Ленинграда в Москву к любимой, умолял ее ездить с ним на гастроли и не прерывать связи.

Приезжая в столицу, Шосткович давал любимой телеграмму. Фото: аукционный дом "Литфонд"

- И подождите еще месяца 3-4 выходить замуж. В моей жизни так много огорчений от того, что я живу в другом городе и что я могу встречаться с тобой изредка, урывками, - писал любимой Дмитрий Шостакович. - Я так мучительно истосковался по тебе, что обязательно хочу ехать. Но мне хочется от встречи с тобой получить все...

Несмотря на это, через семь лет отношения были окончены.Позднее композитор пытался их возобновить, но тщетно - у балерины уже была своя семья.

Нина Иванова умерла в Москве в 1983 году. Дмитрий Шостакович также ушел из жизни в столице, но на восемь лет раньше. Виделись ли они в последние годы жизни - неизвестно.